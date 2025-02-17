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Мурманская область. Арктика (16+)17.02.25 08:45

Марафон мини-лекций: о молочных реках, овсяных берегах, или Загадки человеческого мозга

20 февраля в 18.30 в Центре современного искусства «СОПКИ.21А» состоится марафон мини-лекций Алексея Водовозова и Алексея Паевского в рамках проекта «ПроПуск на Север».

Отношение к молоку в течение последнего века менялось радикально. То прекрасный и очень полезный продукт, то источник трансжиров и ужасного холестерина. То спасает от кашля, особенно если горячее, с мёдом и маслом, то, наоборот, провоцирует выработку слизи при простуде. А то вообще, оказывается, неправильное молоко мы все последние 6 тысяч лет пьём. А в ХХI стали «доиться» овёс, миндаль и рис. Что происходит? Можно ли пить молоко? Нужно ли? И какое: безлактозное, обезжиренное, А2, растительное?

Как сообщает vk.com/murmannauchka, ответы на эти и другие вопросы мы узнаем на лекции врача и научного журналиста Алексея Водовозова на тему «Молочные реки, овсяные берега: правда и вымысел о молоке и молочных продуктах».

Мозг — самый сложный объект во Вселенной. Почти 100 миллиардов нервных клеток и столько же клеток иной природы работают, как единый ансамбль, в котором учёные ещё не разобрались. Изучать мозг живого человека — сложно, и помогают в этом уникальные случаи, которые порой ставят в тупик нейробиологов и одновременно двигают вперед науку. Как жить, если осталось всего 10% коры? Почему одной женщине не страшны инсульты? Как можно ходить без мозжечка? Что будет, если младенцу удалить целое полушарие?

Об этом и многом другом расскажет Алексей Паевский на лекции «Можно ли жить без мозга?».

Вход свободный по предварительной регистрации на vk.cc/cIuKo3

Количество мест ограничено возможностями зала. (16+)

Дополнительная информация по телефону 8 (8152) 45-28-26.

 

Фото: https://vk.com/murmannauchka?z=photo-44573273_457287479%2F6e7076e6ccb4ce0c39

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