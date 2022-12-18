Уникальные и удивительные рекорды 2022 года: от самой большой клубники до самого маленького подростка17 декабря стартует электричка «Лыжная стрела»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)18.12.22 10:00

Марафон праздничных мероприятий продолжится выездными губернаторскими ёлками

Губернаторские ёлки: Мурманский Ледовый Дворец спорта передал праздничную эстафету Алакуртти, Кандалакше, Печенге и Заполярному.

17 декабря два финальных шоу с участием именитых российских фигуристов завершили серию губернаторских ёлок в Ледовом Дворце спорта. Три дня для ребят из всех муниципалитетов области показывали спектакль «Щелкунчик» – постановку, созданную под руководством Ильи Авербуха.

На мурманском льду перед юными северянами выступали олимпийские чемпионы, именитые спортсмены и молодые талантливые фигуристы. Главные роли – Маши и Щелкунчика – исполнили Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин, а Мышиного короля – Алексей Ягудин.

«Дети, которые сегодня сидят на трибунах, являются нашими главными зрителями и цензорами. Мы все делаем для них. Делаем качественно и от души, ведь эту публику нельзя обмануть! Любая фальшь мгновенно всплывает. Когда являешься отцом двух дочек, совсем по-другому смотришь на сказки. «Щелкунчик» – это и есть то общение, которое невозможно заменить никакими мультиками, спецэффектами», – рассказал заслуженный мастер спорта России Алексей Ягудин.

Марафон праздничных мероприятий продолжится выездными губернаторскими ёлками. В этом году по решению главы региона Андрея Чибиса они пройдут в ряде муниципалитетов. Так, сегодня прошло первое выездное представление в Алакуртти, завтра эстафету перенимает Кандалакша. Для ребят из этих населенных пунктов сказочную постановку «Умка» подготовили артисты Мурманского областного театра кукол. 29 и 30 декабря на гастроли отправится коллектив драматического театра – ребята из Печенгского округа увидят полюбившуюся северянам постановку «Сказки для Ежика. Правда, мы будем всегда?» и премьерный спектакль «Остров непослушания».

Финальная губернаторская ёлка пройдёт 30 декабря в Мурманске на сцене театра кукол, где для маленьких гостей поставят премьерный спектакль «Сказка о Капризной принцессе и Короле лягушек», сообщает региональное Министерство информационной политики.

 

Фото: https://gov-murman.ru

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Как ИТ-сфера России пережила 2022 год – обзор по версии hh.ru
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ ПРИНЯТМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2023Домашнему насилию нет оправдания! БУДЬ ДОБРЕЕ КО МНЕ...
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Мурманске на очередном пленуме обкома КПРФ обсудили итоги муниципальных выборов
-

Последние комментарии

Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
17.12.22 11:08
Здравствуйте, мурманчане! Снова с Вами, зрителями телеканала «Арктик-ТВ», педагог, учитель русского языка и литературы согласно полученного диплома, заместитель директора по воспитательной работе и не
Комментарий к новости:В феврале 2023 года стоимость проезда в общественном транспорте региона вырастет, но не одинаково для всех
Валентин Петров
11.12.22 17:01
13- ым художником, принявшим участие в создании эконом, стал Валентин Петров, творческий псевдоним #VALCHENTO.))
Комментарий к новости:В рамках Всероссийского общественного проекта «Чистая Арктика» в Мурманске появился уникальный арт-объект
Твой брат с запада
09.12.22 16:24
Я обычный финн средних лет и люблю русских. У меня есть друзья русского происхождения и некоторые из моих родственников наполовину русские.
Комментарий к новости:«Мы друзья, мы соседи», или «Конвой дружбы» прибыл в Мурманск из Финляндии
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
282930123456789101112131415161718192021222324252627282930311
-Скоро в эфире14:00Мультфильмы (0+/6+)14:30«На берегу большой реки». Художественный фильм (12+)15:45«Взрослые игры». Тематическая программа (16+)
-PRO Деньги (16+)Бюджет на новогодние подарки за год снизился-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос на 33 копейки, доллар укрепился почти на 31 копейку-PRO Энергетику (18+)Обновлено оборудование на 46-й котельной в Североморске-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 17 и 19 декабря-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)С 1 января 2023 года в России в рамках расширенного неонатального скрининга новорождённых будет проводиться обследование на 36 врождённых и наследственных заболеваний
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Каждый десятый трудящийся житель СЗФО не может оформить налоговый вычет из-за неофициальной зарплаты
© 2009 - 2022
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика