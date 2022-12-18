Губернаторские ёлки: Мурманский Ледовый Дворец спорта передал праздничную эстафету Алакуртти, Кандалакше, Печенге и Заполярному.

17 декабря два финальных шоу с участием именитых российских фигуристов завершили серию губернаторских ёлок в Ледовом Дворце спорта. Три дня для ребят из всех муниципалитетов области показывали спектакль «Щелкунчик» – постановку, созданную под руководством Ильи Авербуха.

На мурманском льду перед юными северянами выступали олимпийские чемпионы, именитые спортсмены и молодые талантливые фигуристы. Главные роли – Маши и Щелкунчика – исполнили Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин, а Мышиного короля – Алексей Ягудин.

«Дети, которые сегодня сидят на трибунах, являются нашими главными зрителями и цензорами. Мы все делаем для них. Делаем качественно и от души, ведь эту публику нельзя обмануть! Любая фальшь мгновенно всплывает. Когда являешься отцом двух дочек, совсем по-другому смотришь на сказки. «Щелкунчик» – это и есть то общение, которое невозможно заменить никакими мультиками, спецэффектами», – рассказал заслуженный мастер спорта России Алексей Ягудин.

Марафон праздничных мероприятий продолжится выездными губернаторскими ёлками. В этом году по решению главы региона Андрея Чибиса они пройдут в ряде муниципалитетов. Так, сегодня прошло первое выездное представление в Алакуртти, завтра эстафету перенимает Кандалакша. Для ребят из этих населенных пунктов сказочную постановку «Умка» подготовили артисты Мурманского областного театра кукол. 29 и 30 декабря на гастроли отправится коллектив драматического театра – ребята из Печенгского округа увидят полюбившуюся северянам постановку «Сказки для Ежика. Правда, мы будем всегда?» и премьерный спектакль «Остров непослушания».

Финальная губернаторская ёлка пройдёт 30 декабря в Мурманске на сцене театра кукол, где для маленьких гостей поставят премьерный спектакль «Сказка о Капризной принцессе и Короле лягушек», сообщает региональное Министерство информационной политики.

Фото: https://gov-murman.ru