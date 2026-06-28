«Марафон успешных практик»: Мурманск и Минск обменялись опытом

Молодёжная политика, организация работы с обращениями граждан и другие важные вопросы оказались в центре внимания участников онлайн‑встречи представителей администрации Московского района города Минска и администрации города Мурманска.

Наш областной центр представили: заместитель главы города Мурманска Андрей Костин, заместитель председателя комитета по экономическому развитию и туризму администрации города Мурманска Екатерина Олысич, начальник отдела по работе с обращениями граждан администрации города Мурманска Олеся Веснина, заместитель начальника отдела по делам молодежи и взаимодействию с общественными организациями администрации города Мурманска Екатерина Пинаева, директор молодёжных центров МАУ МП «Молодежь51» Егор Банишевский.

Участники «Марафона успешных практик» в режиме ВКС обменялись опытом, рассказав коллегам о наиболее эффективных наработках, интересных проектах и мероприятиях, а также обсудили форматы дальнейшего взаимодействия.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=32720&page=1