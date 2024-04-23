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Мурманская область. Арктика (16+)23.04.24 14:30

Марафон ярких и познавательных библиотечных событий продолжается

Тысячи северян всех возрастов присоединились к федеральной акции «Библионочь». В год семьи акция проходила под левизом «Читаем всей семьей».

В течение всего дня в библиотеках Мурманской области проводились экскурсии и мастер-классы, лекции и познавательные игры. Многие учреждения, в числе которых и библиотеки, обновленные по модельному стандарту, выступили в качестве кинозалов и концертных площадок.

Самыми массовыми в нашем регионе по традиции стали акции областных библиотек. Так, более 1700 юных северян и их родителей посетили «Библиосумерки» в детско-юношеской библиотеке. Центральным событием семейной программы, посвященной юбилею Александра Сергеевича Пушкина, стала семейная квест-игра по произведениям великого русского литератора. Посетители также смогли записать стихи Пушкина в профессиональной библиотечной студии, поучаствовать в творческих мастер-классах и узнать о тайнах музейных коллекций детско-юношеской библиотеки. Для взрослых гостей были организованы лекции о воспитании детей и здоровом образе жизни от ведущих экспертов заполярных учреждений.

Около 1500 северян посетили интерактивную площадку «Библионочи» в областной научной библиотеке. Каждый смог найти развлечение по вкусу: для детей выступили артисты Мурманского областного театра кукол, состоялись мастер-классы, показы в Планетарии «Просто космос»; для родителей были проведены лекции, спектакли, неформальные экскурсии и многое другое. Самым ярким событием по традиции стали экскурсии по книгохранению – сердцу крупнейшей библиотеки Кольского Заполярья. Среди популярных площадок также ностальгическая фотозона «Ретро-библиотекарь», семейная викторина, концерт ансамбля «Марго» и всероссийская акция «Тотальный диктант», в которой приняли участие 60 северян. 

Как сообщает Министерство культуры Мурманской области, марафон ярких и познавательных библиотечных событий продолжится в областной научной библиотеки в эти выходные – 28 апреля учреждение приглашает всех желающих на «Ночь в «Научке» «Дело №21А». С 18.00 и до 2.00 посетителей ждут детективный квест, ярмарка мастеров, тематические фотозоны и мастер-классы, лекции, выступления музыкальных и танцевальных коллективов Мурманска и другие интересные активности для всех возрастов. Одним из ключевых мероприятий акции станет встреча «Вскрытие покажет» с московским судебно-медицинским экспертом, сотрудником РНИМУ им. Н.И. Пирогова, научным редактором книг по судебной медицине и криминалистике – Алексеем Решетуном. Узнать подробности об акции можно в группе учреждения «ВКонтакте». 

 

Фото: https://gov-murman.ru

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