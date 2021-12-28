Марат Хуснуллин отметил успехи Мурманской области в сфере жилищного и дорожного строительства

Результаты 2021 года в сфере жилищного и дорожного строительства в Мурманской области получили высокую оценку на итоговом заседании президиума (штаба) правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации. Заседание прошло 28 декабря под председательством заместителя председателя правительства РФ Марата Хуснуллина, по каналам видеосвязи в нём приняли участие главы субъектов Федерации.

В числе регионов, которые добились наиболее внушительных достижений в строительной сфере, заместитель председателя правительства выделил и Мурманскую область.

«Хочу отметить ряд регионов, которые на сегодняшний день достигли выдающихся результатов в области строительства. Есть ряд регионов, у которых объём ввода небольшой, но при этом они значительно превысили планы по сравнению с прошлым годом. Мурманская область, Еврейская автономная область, Чукотский автономный округ, республика Алтай. Карачаево-Черкесия, республика Калмыкия – это те, у кого динамика более 100% и на 60-80% превышает показатели прошлого года», – подчеркнул Марат Хуснуллин.

Мурманская область также была отмечена в связи с успехами в реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги». Первый заместитель министра транспорта РФ Андрей Костюк назвал работу региона в этом направлении хорошим примером, на который нужно равняться.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис со своей стороны отметил, что регион добился высоких показателей во многом благодаря поддержке со стороны федерального центра.

«Огромное спасибо коллегам из федерального правительства и лично Марату Шакирзяновичу Хуснуллину за поддержку, благодаря которой нам удалось существенно нарастить темпы реализации нацпроектов и развития региона в целом», – подчеркнул глава области.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в 2021 году план ввода нового жилья в Мурманской области выполнен на 103,6%, объём составил порядка 50 тысяч кв. метров.

Также перевыполнены основные плановые показатели дорожного нацпроекта: доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии, составила 101,4 %; доля автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, – 101,5%.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/433441/#&gid=1&pid=1