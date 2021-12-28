ХОРОШИЕ НОВОСТИ: Жизнь в преддверии Нового года и РождестваНа горнолыжном комплексе «Салма» пройдёт Кубок губернатора Мурманской области по горнолыжному спорту
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)28.12.21 12:00

Марат Хуснуллин отметил успехи Мурманской области в сфере жилищного и дорожного строительства

Результаты 2021 года в сфере жилищного и дорожного строительства в Мурманской области получили высокую оценку на итоговом заседании президиума (штаба) правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации. Заседание прошло 28 декабря под председательством заместителя председателя правительства РФ Марата Хуснуллина, по каналам видеосвязи в нём приняли участие главы субъектов Федерации.

В числе регионов, которые добились наиболее внушительных достижений в строительной сфере, заместитель председателя правительства выделил и Мурманскую область.

«Хочу отметить ряд регионов, которые на сегодняшний день достигли выдающихся результатов в области строительства. Есть ряд регионов, у которых объём ввода небольшой, но при этом они значительно превысили планы по сравнению с прошлым годом. Мурманская область, Еврейская автономная область, Чукотский автономный округ, республика Алтай. Карачаево-Черкесия, республика Калмыкия – это те, у кого динамика более 100% и на 60-80% превышает показатели прошлого года», – подчеркнул Марат Хуснуллин.

Мурманская область также была отмечена в связи с успехами в реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги». Первый заместитель министра транспорта РФ Андрей Костюк назвал работу региона в этом направлении хорошим примером, на который нужно равняться.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис со своей стороны отметил, что регион добился высоких показателей во многом благодаря поддержке со стороны федерального центра.

«Огромное спасибо коллегам из федерального правительства и лично Марату Шакирзяновичу Хуснуллину за поддержку, благодаря которой нам удалось существенно нарастить темпы реализации нацпроектов и развития региона в целом», – подчеркнул глава области.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в 2021 году план ввода нового жилья в Мурманской области выполнен на 103,6%, объём составил порядка 50 тысяч кв. метров.

Также перевыполнены основные плановые показатели дорожного нацпроекта: доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии, составила 101,4 %; доля автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, – 101,5%.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/433441/#&gid=1&pid=1

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)День энергетика: спрос на работников вырос на 54%, а зарплата лишь на 9% - итоги года в отрасли по версии hh.ru
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманский морской торговый порт: НОВЫЕ ДОСТИЖЕНИЯМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2022 ГОД БУДЕТ НАПРАВЛЕН НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ И ФИНАНСОВОЙ СТАБИЛЬНОСТИ, А ТАКЖЕ НА РАЗВИТИЕ РЕГИОНАМурманская областная Дума: НА СТРАЖЕ ИНТЕРЕСОВ ЗАТО
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Совете депутатов города Мурманска исключили из партии соратников Андрея Сысоева
-

Последние комментарии

Andrey Ivanov
23.12.21 12:01
С праздником! Я кстати сам решил получить образование и работать энергетиком. На сегодняшний день это одна их самых высокооплачиваемых профессий. Вот в общем нашел курсы переподготовки на энергетика h
Комментарий к новости:День энергетика: спрос на работников вырос на 54%, а зарплата лишь на 9% - итоги года в отрасли по версии hh.ru
Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
20.12.21 19:56
Здравствуйте, уважаемый Д. О. Вернер! В упомянутом Вами общероссийском классификаторе профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов (ОКПДТР) нет такого понятия и определения "специалист
Комментарий к новости:В Совете депутатов города Мурманска исключили из партии соратников Андрея Сысоева
Д.О. Вернер
20.12.21 13:47
Уважаемая Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска"! А "специалист экстра-класса в области педагогики" - это по ОКПДТР ОК 016-94 как значится?
Комментарий к новости:В Совете депутатов города Мурманска исключили из партии соратников Андрея Сысоева
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
29301234567891011121314151617181920212223242526272829303112
-Скоро в эфире14:00Мультфильмы (0+/6+)14:30Новости. Информационная программа (12+)15:00«Королевский клинок». Документальный фильм (16+)
-PRO Деньги (16+)Общая сумма средств, привлечённых Мурманской областью в рамках инфраструктурного меню, составила более 14 млрд рублей-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос на 28 копеек, доллар подрос на 26 копеек-PRO Энергетику (18+)«Работаем в такт с сердцем Севера»: ролик о развитии отрасли выпустило региональное Минэнерго и ЖКХ-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 28 декабря-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Госпрограмма Мурманской области «Образование и наука» будет скорректирована
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2021
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика