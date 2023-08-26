Марат Хуснуллин поручил сформировать «дорожную карту» по снижению гибели людей в ДТП

Заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин 24 августа провёл заседание правительственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения, на котором в режиме ВКС приняли участие заместитель губернатора Мурманской области Ольга Кузнецова и министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области Юлия Полиэктова.

«Тема, которую мы сегодня обсуждаем, очень важная и чувствительная. Наша приоритетная задача – сохранить жизни как можно большего количества людей. В целом ситуация улучшается, особенно по тем факторам, с которыми работаем с повышенным вниманием. Это ДТП, совершённые водителями в состоянии алкогольного опьянения, и наезд на пешеходов. Но, к сожалению, есть участки, где количество ДТП растёт. В этой связи прошу МВД России во взаимодействии с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и главами регионов в двухмесячный срок сформировать «дорожную карту» мероприятий по снижению смертности в дорожно-транспортных происшествиях», – сказал Марат Хуснуллин.

Участники заседания отдельно остановились на вопросе повышения безопасности детей, участвующих в дорожном движении. Марат Хуснуллин поручил главам регионов взять под личный контроль данный вопрос и попросил рассмотреть возможность увеличения количества практических занятий по безопасности дорожного движения в образовательных организациях.

Дети – это самые незащищённые участники дорожного движения. Во многом безопасность в транспортной среде зависит от родителей. Необходимо прививать детям основы безопасного поведения и подавать положительный пример при участии в дорожном движении, отмечает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru