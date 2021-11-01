Марина Ермакова получила награду федерального министерства

Сегодня оперативное совещание в правительстве Мурманской области началось с церемонии награждения. Губернатор Андрей Чибис вручил благодарность Министерства строительства и ЖКХ Российской Федерации начальнику отдела государственного и строительного надзора регионального Минстроя Марине Ермаковой за высокие производственные достижения и плодотворный труд.

«Стаж у Марины Александровны в Минстрое большой, отвечает она за важнейший блок – оценку строительных проектов и их ввод в эксплуатацию, это очень ответственная работа. Поздравляю, Марина Александровна, с тем, что и федеральное министерство отметило Ваш профессионализм и вклад в развитие нашей строительной отрасли», – сказал губернатор.