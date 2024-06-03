Мария Чернышева возглавит комитет молодёжной политики региона

Сегодняшнее оперативное совещание началось с кадрового назначения: губернатор Андрей Чибис объявил, что комитет молодёжной политики Мурманской области возглавит Мария Чернышева.

«У Марии Сергеевны хороший опыт работы, связанный с молодёжным направлением. Последний год она была председателем совета регионального отделения Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодёжи «Движение Первых» Мурманской области. Она имеет существенный опыт в работе нашего молодёжного блока. Я желаю Вам успехов. Очень важно подходить к работе с молодыми ребятами, к их инициативам искренне, чувствительно, – так, как Вы относитесь к этому и сейчас, с учётом того опыта, который Вы приобрели, структурируя и развивая «Движение Первых» на нашей территории. Коллеги, прошу всех помогать в реализации вопросов, которые находятся в сфере её ведения», – подчеркнул глава региона.

Как отмечает Министерство информационной политики Мурманской области, до «Движения Первых» Мария Чернышева работала в комитете молодёжной политики, а также занимала пост заместителя директора по развитию добровольческого движения в «Региональном центре развития добровольчества и поддержки молодёжных движений».

Фото: https://gov-murman.ru