Мария Гаврилова займёт пост заместителя губернатора Мурманской области

Министр градостроительства и благоустройства Мурманской области Мария Гаврилова станет заместителем губернатора с сохранением должности главы ведомства. О назначении на оперативном совещании сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

«Мария Дмитриевна за прошедший год проявила себя как чёткий и профессиональный руководитель, который в очень непростых условиях, с массой обстоятельств, недобросовестными подрядчиками и прочим сумел выполнить задачи, стоявшие перед министерством. В новом статусе в сферу компетенции Марии Дмитриевны войдёт реализация механизма комплексного развития территорий. Этот механизм принципиально важен для реализации наших проектов, связанных с инвестициями, для строительства социальных объектов», – отметил глава региона.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, губернатор пожелал Марии Гавриловой успехов в работе в новом качестве.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/433258/#&gid=1&pid=1