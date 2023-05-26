Мария Михайленко и Полина Малышкина: о молодёжном пространстве «Контейнер-холл» - от идеи до реализации новых проектов

«Контейнер-холл»! Что это? Когда он появился в Мурманске? И какое мероприятие стало самым первым в этом молодёжном пространстве?

В программе «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» мы спросим об этом у наших гостей Марии Михайленко, председателе мурманского отделения «Союз художников России», специалиста АНО «Центр городского развития Мурманской области», и Полины Малышкиной, куратора «Контейнер-холла», специалист АНО «Центр городского развития Мурманской области».

А ещё разузнаем у них, какие направления работы «Контейнер-холла» пользуются особо популярностью у северян, какие выставки откроются в ближайшее время и как, собственно, стать резидентом этого нового пространства.