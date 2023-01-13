Мария Пономарева: «В ММТП выстроена и постоянно совершенствуется система работа со школьниками и студентами»

Представители АО «Мурманский морской торговый порт» приняли участие в Молодёжном фестивале карьеры, который прошёл в Мурманском арктическом государственном университете. Его организатором выступила Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики, а свои предложения о работе представили более 20 крупнейших региональных компаний, в том числе, АО «Мурманский морской торговый порт». Директор Арктического ресурсного кадрового центра МАГУ Виктория Пиксендеева отметила, что сильной стороной Молодёжного фестиваля карьеры в Мурманске стали презентации крупных региональных компаний.

«Программа была насыщенной и интересной не только для студентов колледжей и университетов, но и для школьников. Ученики нескольких школ Мурманска и Североморска смогли пройти профтестирование в онлайн-формате, узнать о возможностях поступления», - сказала Виктория Пиксендеева.

Начальник отдела по оценке и развитию персонала АО «ММТП» Мария Пономарева подчеркнула, что Мурманский морской торговый порт проводит активную работу со школьниками и студентами, направленную на профессиональную ориентацию и привлечение молодежи на предприятие. Эти усилия носят системный характер, и участие в Молодёжном фестивале карьеры – тому пример.

«В Мурманском морском торговом порту выстроена и постоянно совершенствуется система работа со школьниками и студентами. Её цель – с одной стороны, привлечь специалистов на наше предприятие, с другой, помочь ребятам найти «дело своей жизни». Это важная социальная составляющая нашей работы», - сказала Мария Пономарева.

Как отметили организаторы, в рамках фестиваля эксперты в области рекрутинга и профессионального развития провели для студентов мастер-классы, где ребята получили полезные навыки по составлению резюме и прохождению собеседования с работодателем, узнали важные аспекты трудового права. В рамках деловой программы фестиваля прошёл круглый стол «Синхронизация рынка труда и системы образования. Подготовка кадров для Арктики». Эксперты-представители работодателей, институтов развития, образовательных и общественных организаций обсудили, в каких кадрах северный регион нуждается уже сегодня, какими компетенциями должны обладать специалисты завтра, а также возможности их подготовки в Заполярье.

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457250796%2Fwall-149919532_2941