Мария Русаловская и Артём Андреев представят Мурманскую область на финале зимней Спартакиады учащихся по лыжным гонкам

В Кировске на трассах лыжного комплекса «Тирвас» провели II этап XII зимней Спартакиады учащихся (юношеская) России 2024 по лыжным гонкам. В соревнованиях приняли участие юноши и девушки 17-18 лет. С 16 по 21 января за победу боролись 98 участников из Санкт-Петербурга, Архангельской, Ленинградской, Вологодской, Новгородской, Псковской и Мурманской областей, а также республик Коми и Карелии. По результатам соревнований северяне Мария Русаловская и Артём Андреев будут представлять Мурманскую область на финале зимней Спартакиады учащихся по лыжным гонкам.

Лыжники нашего региона достойно выступили на соревнованиях. Артём Андреев завоевал «бронзу» в свободном стиле на дистанции 10 км, а в классическом стиле на дистанции 15 км стал седьмым.

В свободном стиле на дистанции 5 км Мария Русаловская поднялась на шестую ступень, в классическом стиле на дистанции 10 км у Марии – 8-е место. Софья Трушнина замыкает десятку лидеров в спринте свободным стилем.

Эстафеты завершились для северян следующими результатами. Команда девушек, состоящая из Марии Русаловской, Дарьи Русаловской, Марины Гефель и Софьи Трушниной заняла пятое место. Команда юношей, в состав которой вошли Артём Тимофеев, Андрей Кузляев, Владислав Пшеницын и Артём Андреев стала шестой.

По итогу соревнований Мария Русаловская и Артём Андреев представят Мурманскую область на финале Спартакиады, которая пройдёт в марте в городе Эстосадок Краснодарского края.

Как отмечает Министерство спорта Мурманской области, подобные соревнования проводятся в рамках всероссийских спартакиад между спортсменами субъектов Российской Федерации по летним и зимним видам спорта с 2019 года. XII зимняя Спартакиада учащихся (юношеская) России 2024 года проводится по 16 видам спорта. Ещё в июле 2023 года Мурманская область была определена на конкурсной основе для проведения финала Спартакиады учащихся по альпинизму (ска-альпинизм) и II этапа Спартакиады учащихся по лыжным гонкам.

Фото: https://gov-murman.ru