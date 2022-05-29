Мария Шевчик будет представлять Мурманскую область на Всероссийском конкурсе на лучший молодёжный библиотечный проект

В честь Общероссийского дня библиотек в Мурманской областной научной библиотеке состоялась торжественная церемония награждения победителей II областного фестиваля-конкурса творческих идей молодых специалистов общедоступных библиотек Мурманской области «Молодые, креативные, перспективные».

Победителем конкурса в номинации «Лучший онлайн-проект» признана совместная работа специалистов Мурманской областной научной библиотеки «К чтению через географию: интерактивная карта как современная форма продвижения книги» главного библиографа отдела краеведения Екатерины Лебедевой и ведущего библиотекаря отдела веб-технологий Ксении Чакировой.

Лучшим библиотечным мероприятием для молодёжи стал проект «BBQ Mafia» заведующей сектором по работе с молодёжью Межпоселенческой библиотеки Кольского района Марии Шевчик. Именно она, как автор интеллектуально-развлекательной краеведческой игры, будет представлять Мурманскую область на Всероссийском конкурсе на лучший молодёжный библиотечный проект в рамках X юбилейного Форума молодых библиотекарей России «Предъяви себя миру».

Награды победителям вручила директор Мурманской областной научной библиотеки, председатель организационного комитета Светлана Баскакова.

В честь профессионального праздника российских библиотекарей первый заместитель министра культуры Мурманской области Тимур Давлетшин поздравил участников церемонии, вручив руководителям и сотрудникам общедоступных библиотек региона Почётные грамоты и Благодарности губернатора Мурманской области и Министерства культуры региона.

Федеральная награда – Благодарность Министерства культуры Российской Федерации была вручена заведующей отделом информационного обслуживания Мурманской областной научной библиотеки Ирине Кониной.

Как сообщает региональное Министерство культуры, конкурс проводится с целью развития и поддержки профессионального и творческого потенциала молодых специалистов общедоступных библиотек Мурманской области. Участниками фестиваля-конкурса стали специалисты в возрасте до 35 лет. В номинации «Лучшее библиотечное мероприятие для молодёжи» было представлено 23 проекта, в номинации «Лучший онлайн-проект по продвижению книги и чтения» - 9 проектов. В конкурсных работах отражены инновационные формы мероприятий и онлайн-проектов по различным направлениям деятельности библиотек: краеведческие игры, квизы и кибер-квесты, интеллектуальные ринги, мультимедийные плакаты, ленты времени и многое другое.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/