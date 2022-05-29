Скоро лето! Отопительный сезон в Мурманске завершаетсяНа свежую белокочанную капусту, куриные яйца и пшено цены пошли вниз
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)29.05.22 15:00

Мария Шевчик будет представлять Мурманскую область на Всероссийском конкурсе на лучший молодёжный библиотечный проект

В честь Общероссийского дня библиотек в Мурманской областной научной библиотеке состоялась торжественная церемония награждения победителей II областного фестиваля-конкурса творческих идей молодых специалистов общедоступных библиотек Мурманской области «Молодые, креативные, перспективные».

Победителем конкурса в номинации «Лучший онлайн-проект» признана совместная работа специалистов Мурманской областной научной библиотеки «К чтению через географию: интерактивная карта как современная форма продвижения книги» главного библиографа отдела краеведения Екатерины Лебедевой и ведущего библиотекаря отдела веб-технологий Ксении Чакировой.

Лучшим библиотечным мероприятием для молодёжи стал проект «BBQ Mafia» заведующей сектором по работе с молодёжью Межпоселенческой библиотеки Кольского района Марии Шевчик. Именно она, как автор интеллектуально-развлекательной краеведческой игры, будет представлять Мурманскую область на Всероссийском конкурсе на лучший молодёжный библиотечный проект в рамках X юбилейного Форума молодых библиотекарей России «Предъяви себя миру».

Награды победителям вручила директор Мурманской областной научной библиотеки, председатель организационного комитета Светлана Баскакова.

В честь профессионального праздника российских библиотекарей первый заместитель министра культуры Мурманской области Тимур Давлетшин поздравил участников церемонии, вручив руководителям и сотрудникам общедоступных библиотек региона Почётные грамоты и Благодарности губернатора Мурманской области и Министерства культуры региона.

Федеральная награда – Благодарность Министерства культуры Российской Федерации была вручена заведующей отделом информационного обслуживания Мурманской областной научной библиотеки Ирине Кониной.

Как сообщает региональное Министерство культуры, конкурс проводится с целью развития и поддержки профессионального и творческого потенциала молодых специалистов общедоступных библиотек Мурманской области. Участниками фестиваля-конкурса стали специалисты в возрасте до 35 лет. В номинации «Лучшее библиотечное мероприятие для молодёжи» было представлено 23 проекта, в номинации «Лучший онлайн-проект по продвижению книги и чтения» - 9 проектов. В конкурсных работах отражены инновационные формы мероприятий и онлайн-проектов по различным направлениям деятельности библиотек: краеведческие игры, квизы и кибер-квесты, интеллектуальные ринги, мультимедийные плакаты, ленты времени и многое другое.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)День предпринимателя: как живут микро, малый и средний бизнес и какие советы эксперты дают предпринимателям
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ДЕНЬ ПОБЕДЫМурманская областная Дума: ДЕПУТАТСКИЕ БУДНИМурманский морской торговый порт: НОВЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Совете депутатов города Мурманска исключили из партии соратников Андрея Сысоева
-

Последние комментарии

Д.О. Вернер
28.05.22 12:59
Фото с таким причалом символизирует ситуация с государственной рыбной отраслью... Обидно...
Комментарий к новости:По Мурманской области ожидается временами дождь, местами порывистый ветер
Юрка
27.05.22 13:30
Круто! А я бы их за воробьев принял
Комментарий к новости:Выбор сделан! Дрозды вывели птенцов на территории Мурманского морского торгового порта
VitamiN
26.05.22 08:24
2024 год все ближе и ближе, ВВП все добрее и добрее.
Комментарий к новости:Первоиюньское повышение! Президент РФ поручил на 10% повысить пенсии, МРОТ и прожиточный минимум
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
-Скоро в эфире18:00Мультфильмы (0+/6+)18:30«Итоги». Информационная программа (12+)19:30«Комиссар Мальтезе». Художественный сериал, 6 серия (16+)
-PRO Деньги (16+)Правительство Мурманской области выделит 30 млн рублей на второй этап «Губернаторского стартапа»-PRO Валюту (16+)Курс евро взлетел почти на 5 рублей, доллар поднялся на 4,35 рубля-PRO Энергетику (18+)20 мая энергоблок №4 Кольской АЭС выведен в резерв с последующим планово-предупредительным ремонтом-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 28-30 мая-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Капобследование перед капремонтом
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Человек с инвалидностью: где и как найти работу в 2022 году?
© 2009 - 2022
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика