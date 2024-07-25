Мария Захарова: в подходе США к Арктике превалируют силовые сценарии

Представленная США стратегия по Арктике подтверждает намерение Вашингтона определять будущее региона с использованием силы. Об этом 24 июля заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Обновленная стратегия Пентагона, она была принята вскоре после саммита НАТО в Вашингтоне, свидетельствует о том, что в американских подходах к Арктике превалируют силовые сценарии обеспечения своих интересов на этой территории», — сказала она во время брифинга по текущим вопросам внешней политики.

По словам Захаровой, документ нацелен на эскалацию в регионе.

Ещё 11 июля агентство «Reuters» со ссылкой на источник в американской администрации. По его данным, США, Канада и Финляндия создадут консорциум для строительства ледоколов в Арктике в целях противостояния России и Китаю. Целью пакта называлось создание флота ледокольных кораблей для «проецирования силы в полярные регионы» и обеспечения соблюдения международных норм и договоров.

Как пишут iz.ru, 23 июля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия занимает ответственную сторону и вносит вклад в то, чтобы Арктика не становилась территорией раздора. Он заключил, что проявления конфронтационности со стороны Запада в этой теме прослеживаются даже в стратегии по Арктике, опубликованной Пентагоном.

Фото: https://vk.com/mid?w=wall-70034991_783344