Маркировка рыбной продукции будет опробована с 1 апреля 2022 года

Пилотный проект по маркировке пищевой рыбной продукции пройдёт в России с 1 апреля 2022 года по 28 февраля 2023 года. Эксперимент коснётся консервированной рыбы и икры, а также других видов рыбной продукции в потребительской упаковке.

Соответствующий проект постановления правительства РФ размещён для общественного обсуждения на сайте https://regulation.gov.ru/projects#npa=124426.

«Маркировка продукции в различных отраслях доказала свою эффективность в противодействии обороту нелегальной продукции, поэтому принято решение о её расширении на рыбные консервы. В этой категории идет основная доля фальсификата, поэтому маркировка и прослеживаемость помогут обезопасить потребителя от опасных для здоровья товаров», — прокомментировал руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

Как сообщает пресс-служба Росрыболовства, глава ведомства отметил, что решение о внедрении маркировки поддержала Государственная комиссия по противодействию незаконному обороту промышленной и пищевой продукции и все заинтересованные ведомства.