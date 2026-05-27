Маркировка товаров, или За всё платит конечный потребитель

Союз промышленников и предпринимателей Мурманской области провёл круглый стол с представителями Управления Роспотребнадзора по Мурманской области. Основной темой встречи стали вопросы маркировки товаров.

На текущий момент в Российской Федерации маркировке подлежит уже 51 товарная группа. Список товаров, подлежащих маркировке, очень динамично растёт. Это свидетельствует о том, что всё большее количество предпринимателей и предприятий сталкивается с необходимостью внедрения системы маркировки. Все понимают, что внедрение маркировки — это повышение безопасности потребителей, снижение количества контрафактной продукции на рынке и создание условий для благоприятной конкуренции среди предпринимателей, производителей и точек торговли. В абсолютном большинстве бизнес готов работать легально и внедрять систему маркировки. Коды «Data Matrix» (двухмерные матричные штрихкоды) позволяют потребителю получить информацию о цепочке производства — от завода-изготовителя до розничной полки, — а также характеристики товара и т. д.

Официальный представитель Управления Роспотребнадзора по Мурманской области представил участникам актуальные нормативные акты и разъяснил порядок внедрения новой системы маркировки. Особо было подчёркнуто значение соблюдения требований законодательства и предложены практические рекомендации по организации процесса маркировки.

Вместе с тем, по словам вице-президента Союза промышленников и предпринимателей Мурманской области Алексея Колбасова, возникает ряд сложностей для бизнеса в связи с маркировкой товаров. Это увеличение затрат (себестоимости продукции), которые включают в себя приобретение различного оборудования, программного обеспечения, обучение персонала и т. д. Также предпринимателям не всегда удаётся в сжатые сроки усвоить достаточно большой объём новой информации, чтобы разобраться во всех «хитросплетениях» маркировки. Это, несмотря на желание предпринимателей работать честно и соответствовать всем требованиям, всё равно приводит к различного рода недочётам и, как следствие, к штрафам, отметил Алексей Колбасов.

Один из таких вопросов касается изменения маркировки в случае отказа заказчика забрать продукцию. В подобной ситуации предприниматель вынужден хранить товар на складе и утилизировать его за собственный счёт.

Особое внимание участники круглого стола уделили вопросам сохранности маркировки в процессе длительной транспортировки рыбной продукции. Рыбодобывающие компании сталкиваются с трудностями, связанными с условиями хранения и перевозки товара, что создаёт дополнительные риски повреждения маркировки.

Для рыбной продукции, которая перевозится в транспортной упаковке, требуется обязательная маркировка с помощью QR-кода. Однако на практике продукция проходит несколько этапов перегрузки: после вылова рыба упаковывается на судах, но к конечному покупателю она поступает уже в другой таре. При этом часть продукции, направляемая на фабрику, не предназначена для розничной торговли в принципе и изначально получает маркировку, нанесённую ещё в море.

По словам руководителя группы по сертификации и оформлению продукции ГК «НОРЕБО» Марка Яковенко, в условиях вылова происходит не одна перегрузка. В таких условиях непременно возникает проблема сохранности QR-кодов: они могут повреждаться или просто теряться. Для повышения надёжности этикеток можно использовать специальные материалы и технологии, однако это влечёт за собой дополнительные расходы и, как следствие, рост конечной стоимости продукции для покупателя.

Для отработки процесса маркировки новых товарных групп система «Честный знак» регулярно реализует пилотные проекты. Эти эксперименты позволяют предпринимателям ознакомиться с процессом маркировки на стадии внесения групп товаров в реестр, а также выявить возможные сложности в реальных условиях производства и логистики. Тем не менее у бизнеса регулярно возникают вопросы, на которые пока нет однозначных ответов.

Отдельным блоком обсуждались изменения действующего законодательства, вступившие в силу с 1 марта 2026 года. Особое внимание было уделено статье 10.1 закона «О защите прав потребителей», обязывающей информировать потребителей на русском языке. Закон затрагивает вывески магазинов и гостиниц, а также внутреннюю документацию предприятий.

Закон жёстко прописывает требования к оформлению информации. Все надписи на вывесках и информационных табличках должны быть выполнены на русском языке. Допускается дублирование на иностранных языках, но основное наименование должно быть представлено на русском. Стоит отметить, что во многих зданиях эвакуационные выходы маркируются световыми табличками на английском языке. Теперь все они должны быть заменены - на табличках должно быть написано «Выход» на русском языке. Никто не запрещает дублировать российские надписи на английском языке, но не наоборот.

Активная дискуссия продемонстрировала сложность процесса интеграции не только новой системы маркировки в производственные процессы и логистические цепочки, но и внедрения других изменений. Как известно, за всё в итоге платят конечные потребители.

Было отмечено, что обсуждение позволило выявить ряд острых вопросов, связанных с внедрением системы маркировки товаров. По результатам заседания принято решение организовать серию семинаров и тренингов для дальнейшего разъяснения вопросов маркировки.

Союз промышленников и предпринимателей Мурманской области продолжит оказывать содействие бизнесу в адаптации к новым требованиям законодательства. Организация планирует проводить регулярные консультации и информационные мероприятия для регионального бизнеса.

Фото предоставлено пресс-центром Союза промышленников и предпринимателей Мурманской области.