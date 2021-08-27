Маркшейдер, гематолог, геофизик и другие редкие вакансии августа в Мурманской области

Конец лета – традиционно считается подъёмом соискательской активности и повышенным спросом работодателей на новых работников. Это подтверждается и данными по числу вакансий и резюме в Мурманской области: +64% прироста в вакансиях и +63% прироста по резюме по сравнению с июлем.

Рынок труда набирает обороты после летних каникул. В свою очередь эксперты hh.ru выяснили, что среди почти 5000 вакансий в августе мурманские работодатели размещали и редкие варианты профессий, которые пока сложно назвать массовыми.

Маркшейдер рудника нужен местной промышленной компании, работодатель не указал зарплату, но в среднем по РФ другие компании предлагают около 140 тысяч рублей на подобных должностях. Среди прочего маркшейдеры на рудниках контролируют горные работы на промышленных площадках, ведут топографо-геодезические работы, готовят статистику по работам. Отметим, что подобные вакансии действительно редки: с начала лета в целом по стране было размещено чуть более десятка таких вариантов работы.

Врач-гематолог – ещё одна редкая вакансия для Мурманской области по итогам лета, работодатель готов платить от 130 тысяч рублей на руки и среди требований указывает достаточно серьезные критерии: высшее образование - специалитет по одной из специальностей: «Лечебное дело», «Педиатрия», подготовка в ординатуре по специальности «Гематология» или профессиональная переподготовка по специальности «Гематология». При этом компания отмечает, что для неё важно, чтобы кандидат обладал высокими навыками социальной, общей психологии и межличностного общения, а также умел работать в большой команде.

Агентство инфраструктурного и промышленного развития ЯНАО ищет среди высококвалифицированных специалистов Мурманской области кандидата на место руководителя по охране, контролю и регулированию использованию биоресурсов с переездом в Салехард. Главной целью нового работника станет развитие туристической инфраструктуры Полярного Урала. Работодатель так заинтересован в кандидатах, что даже предоставляет за свой счет жилье, а также корпоративный транспорт и полный соцпакет, а вот зарплату будут обговаривать по итогам собеседования.

Геофизик срочно требуется отделению Росгидромета в Мурманской области, среди обязанностей: сбор поступающей гелиогеофизической информации, обобщение и анализ данных, а также подготовка и выпуск обзоров гелиогеофизической обстановки за месяц. Работодатель не указал зарплату в данной вакансии, но в среднем по стране на таких должностях предлагают около 78 тысяч рублей.

Жестянщик нужен местной производственной компании, которая строит объект в Республике Коми в 40 км от г. Воркута п. Воргашор. Работодатель обещает зарплату от 80 тысяч рублей до вычета налогов и ждёт, что работник будет изготавливать, ремонтировать и устанавливать сложные детали, изделия и узлы из листового металла.

Сфера образования также пополняется новыми вакансиями и профессиями. Так, одной из местных компаний нужен преподаватель по 3Д-моделированию, который по словам работодателя должен будет не только «разбудить» в каждом ребёнке инженера, но и быть наставником для своих учеников (курировать их работу, следить за успехами, делать интересные проекты), а также развиваться сам вместе с прогрессом в 3Д-отрасли. Компания не указала зарплату, но в среднем по стране в таких вакансиях предлагается зарплата около 35 тысяч рублей на руки.