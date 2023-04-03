«Марш малышей», прошедший в рамках Праздника Севера в мурманской Долине Уюта, собрал рекордное число участников

В ходе оперативного совещания регионального правительства губернатор Андрей Чибис подвёл итоги 49-го Мурманского лыжного марафона.

«Общее число гостей за два дня проведения соревнований составило не менее 5 тысяч северян и гостей региона. Не менее внушительно и количество участников соревнований: только в марафоне состязались более 1700 лыжников. В их числе – олимпийские чемпионы, успешные марафонцы России, чемпион мира и легенды лыжного спорта», – отметил глава региона.

Всего на трассу мурманской Долины Уюта вышли именитые и начинающие спортсмены из 300 городов и 60 регионов России, а также Норвегии и Республики Беларусь.

Параллельно с Мурманским лыжным марафоном Долина Уюта принимала первый Кубок Мурманской области по юкигассен, а также традиционный «Марш малышей». В этом году в традиционном мероприятии приняло участие рекордное число маленьких лыжников. По просьбе родителей и представителей дошкольных учреждений Кольского Заполярья в 2023 году количество слотов было увеличено с 200 до 500. В воскресенье дистанцию в 200 метров преодолели более 500 ребят из дошкольных учреждений разных населенных пунктов Кольское Заполярья. Такое большое число маленьких участников «Марш малышей» принимал впервые.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в завершении выступления губернатор Андрей Чибис отметил высокий уровень подготовки и проведения масштабного события, а также поблагодарил организаторов, участников и гостей Мурманского лыжного марафона и других мероприятий Полярной Олимпиады.

Фото: https://gov-murman.ru