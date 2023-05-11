Мурманская область. Арктика (16+)11.05.23 08:45
«Маршрут построен»: ярким событиям Кольского края необходима наша поддержка
Мурманская область представлена на премии «Маршрут построен».
«Маршрут построен» – премия медиагруппы «Комсомольская правда» в области развития внутреннего туризма. Это не только награда для тех, кто вносит важный вклад в сферу путешествий, но ещё и полный путеводитель по всем самым интересным местам нашей огромной страны.
Как пишет vk.com/murmanculture, в номинации «Событие года» Мурманскую область представляют Арктический фестиваль «Териберка» и фестиваль фольклора «Беломорье» – красочный праздник поморских традиций, который прошёл на Терском берегу в июне прошлого года.
Голосование продлится до 31 мая. За одного номинанта можно голосовать не чаще одного раза в сутки.
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