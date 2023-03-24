Маршрутизацию детей с орфанными заболеваниями из Мурманской области совершенствуют, а медики повышают навыки по диагностике редких заболеваний, от которой зависит прогноз и течение заболевания

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, сегодня в Мурманске состоялись четыре профессиональные медицинские конференции для заполярных медиков. Для повышения квалификации в наш регион пригласили экспертов всероссийского уровня. Например, в Мурманской областной детской клинической больнице встречу специалистов посветили вопросам диагностики и лечения редких (орфанных) заболеваний: «Орфанные заболевания – проблема ХХI века».

Вопросы на повестке – прикладные: связанные с диагностикой, лечением и маршрутизацией пациентов с редкими (орфанными) заболеваниями на территории Мурманской области.

В мероприятии участвовали специалисты ведущих клиник Москвы и Санкт - Петербурга- врачи- генетики, эндокринологи, юристы, представители Всероссийского общества орфанных заболеваний. Коллеги делились практическим опытом по выявлению и лечению орфанных заболеваний, диагностика которых позволяет начать терапию на ранних этапах. Взаимодействие со специалистами, имеющими большой опыт в ведении таких пациентов, позволит вовремя и качественно оказать помощь детям с орфанными заболеваниями Мурманской области.

Итогом конференции должна стать выработка чёткого алгоритма обеспечения детей с орфанными заболеваниями лекарственными препаратами «Кругом добра», сокращение сроков ожидания препаратов, возможность госпитализации северян в московские клиники.

Фото предоставлено Российской детской клинической больницей РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России.