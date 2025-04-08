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Мурманская область. Арктика (16+)08.04.25 18:00

Март 2025: рынок труда в коммерческой медицине

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» в марте 2025 года проанализировал спрос и предложение рабочей силы, зарплатные предложения работодателей и ожидания соискателей в медицинской сфере.

Прирост числа вакансий и резюме в сегменте «Медицина, фармацевтика» за год по РФ составил 4% и 15% соответственно. В Москве вакансий стало на 15% больше, а резюме — на 12%.

Среди самых востребованных специалистов врачебного состава у работодателей в марте 2025 года были врачи УЗД, врачи-терапевты и врачи-неврологи. Среди среднего и младшего медицинского персонала — медицинские сестры процедурных кабинетов, палатные (постовые) и операционные.

Самый большой годовой прирост медианной заработной платы среди врачей «SuperJob» фиксирует у врача-психиатра (+13,3%), а среди среднего и младшего медицинского персонала рост в 22,2% отмечается у фельдшера скорой медицинской помощи.

Медианные зарплатные предложения в коммерческой медицине в Москве за год выросли на 10,4%.

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