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Мурманская область. Арктика (16+)30.03.20 18:02

Март прощается с Мурманской областью метелью

Как сообщает Мурманское УГМС, погоду нашего региона определяет активный циклон, смещающийся с Норвежского моря через Кольский полуостров. По Мурманской области ожидается временами снег, сильный порывистый ветер.

Завтра, 31 марта, будет переменная облачность. Ночью без существенных осадков, днём местами снег, метель. Ветер ночью западный умеренный, днём южный в отдельных районах сильный, метель. Температура воздуха ночью -9 -14° при прояснениях -15 -20°, днём -2-7°. Гололедица, ночью местами сильная.

Штормовое предупреждение

В период 6-9 часов 31 марта на севере побережья Норвегии ожидается опасное волнение 8,0-9,0 метров. Сохранится до 0-3 часов 1 апреля.

 

 

 

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