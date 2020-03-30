Мурманская область. Арктика (16+)30.03.20 18:02
В период 6-9 часов 31 марта на севере побережья Норвегии ожидается опасное волнение 8,0-
9,0 метров. Сохранится до 0-3 часов 1 апреля.
Март прощается с Мурманской областью метелью
Как сообщает Мурманское УГМС, погоду нашего региона определяет активный циклон, смещающийся с Норвежского моря через Кольский полуостров. По Мурманской области ожидается временами снег, сильный порывистый ветер.
Завтра, 31 марта, будет переменная облачность. Ночью без существенных осадков, днём местами снег, метель. Ветер ночью западный умеренный, днём южный в отдельных районах сильный, метель. Температура воздуха ночью -9 -14° при прояснениях -15 -20°, днём -2-7°. Гололедица, ночью местами сильная.
Штормовое предупреждение
В период 6-9 часов 31 марта на севере побережья Норвегии ожидается опасное волнение 8,0-
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Последние комментарии
Бывалый
27.03.20 11:02
Дело хорошее, но как я вижу по картинке, волонтёрам, которые ещё мало что сделали, уже и значков понаделали, курточки нашили. Сколько денег на это потратили, благодетели?
Гость
25.03.20 22:14
Какая помощь, просто перенаправляют письменные обращения в ГЖИ на рассмотрение без контроля и других подобных действий. На вопросы по электронной почте не отвечают, просто игнорируют. Дозвониться про
Александр
23.03.20 19:33
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