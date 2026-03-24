Март устанавливает рекорды: в среднем по Мурманской области декадная температура воздуха превысила свою климатическую норму на 7°С

Как сообщает Мурманское УГМС, Кольский полуостров находится под влиянием циклонической деятельности в Норвежском и Баренцевом морях. По Мурманской области ожидается прохождение атмосферных фронтов, временами осадки. На дорогах гололедица, местами сильная.

В Мурманской области зафиксированы рекордные значения температуры воздуха во второй декаде марта. В среднем по области декадная температура воздуха превысила свою климатическую норму на 7°С, на западе области и в центральных районах – более чем на 8°С. Установившаяся температура больше соответствует значениям, которые обычно отмечаются в конце апреля-начале мая. Предыдущие рекорды декадной температуры в области отмечались в 2015-ом и 1992 годах. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, положительная аномалия температуры воздуха сохранится и в третьей декаде марта.

Сегодня, 24 марта, в Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода. Местами небольшие осадки. Ветер юго-западный умеренный, ночью в отдельных районах сильный. Температура воздуха днём от 0 до +5°. Гололедица, местами сильная.

Сегодня в областном центре - облачная с прояснениями погода. Ночью небольшие осадки, днём без существенных осадков. Ветер юго-западный, днём умеренный. Температура воздуха днём +1+3°. Местами гололедица.

25 марта по Кольскому полуострову ожидается ветер юго-восточный, южный умеренный. Местами осадки преимущественно в виде мокрого снега. Температура воздуха ночью -1-6°, днём от 0 до +5°. Гололедица, местами сильная.

25 марта в Мурманске -ветер южный умеренный. Временами небольшие осадки преимущественно в виде мокрого снега. Температура воздуха ночью -1-3°, днём +2+4°. Местами гололедица.

26 марта по Мурманской области - ветер юго-восточный, южный умеренный, днём местами сильный. Местами мокрый снег. Температура воздуха +1+6° в течение суток. Гололедица, местами сильная.

26 марта в Мурманске - ветер юго-восточный, южный умеренный. Временами мокрый снег. Температура воздуха ночью +1+3°, днём +3+5°. Местами гололедица.