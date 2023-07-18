Машина с гуманитарной помощью из Мурманской области прибыла в Белгородскую область

Ольга Дзюба, региональный координатор акции «Север помогает Белгородской области», принимает непосредственное участие в раздаче необходимого населению для жителей Шебекинского района.

20 тонн гуманитарной помощи, собранной жителями Мурманской области в рамках акции «Единой России» «Север помогает Белгородской области», доставлены в Шебекинский городской округ.

В ближайшее время начнётся раздача помощи жителям Шебекинского района, среди которых и бывшие мурманчане. В пункте выдачи сейчас находится региональный координатор акции «Север помогает Белгородской области» Ольга Дзюба.

«Приграничные территории Белгородской области подвергаются обстрелам с украинской стороны. В Мурманскую область уже приехали более 100 семей белгородцев, многие из которых обратились в региональный исполком за помощью. Благодарю всех, кто откликнулся на наш призыв, только вместе можно сделать больше добрых дел!» – комментирует Ольга Дзюба.

Фото: https://murmansk.er.ru/activity/news/mashina-s-gumanitarnoj-pomoshyu-pribyla-v-belgorodskuyu-oblast