Жителям региона предлагают ознакомиться с новым дизайн-проектом благоустройства площади Пять Углов4 октября в Мурманске состоится проверка системы оповещения
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)04.10.23 12:00

Машиностроители – в дефиците у компаний Мурманской области. Сколько сегодня платят работникам в области тяжёлого машиностроения

Осенью в России отмечают День машиностроителя. Специально к дате эксперты hh.ru, крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга в России, выяснили, как сегодня обстоят дела в этой отрасли и в каких специалистах нуждаются машиностроители регионов СЗФО.

Осенью в России отмечают День машиностроителя. Специально к дате эксперты hh.ru, крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга в России, выяснили, как сегодня обстоят дела в этой отрасли и в каких специалистах нуждаются машиностроители регионов СЗФО. 

С начала года машиностроительные предприятия в Мурманской области открыли более 400 вакансий. Предложения о работе в регионе в этой сфере занимают долю в 2% от общего числа вакансий в данной отрасли по СЗФО.

Чаще всего в Мурманской области встречаются предложения для рабочего и производственного персонала, инженеров и строителей. Самые востребованные специалисты в отрасли машиностроения на сегодняшний день – разнорабочие, менеджеры по продажам, инженеры-конструкторы, слесари, монтажники, сварщики. Картина на региональном рынке труда довольна схожа с общероссийской, где в топ попадают токари, фрезеровщики, слесари, сантехники, разнорабочие, менеджеры по продажам (топ-15 востребованных работодателями специализаций в машиностроении, вся Россия, январь–сентябрь 2023 г., наглядно  представлен на диаграмме 1).

Медианная предлагаемая зарплата в вакансиях от компаний машиностроительной отрасли в Мурманской области составляет 106125 рублей. Стоит отметит, что самые востребованные в стране профессионалы в данной отрасли также и самые высокооплачиваемые. А большинство из них и крайне дефицитные – так, токари/фрезеровщики в регионе имеют индекс конкуренции или hh.индекс, то есть количество резюме на вакансию, равный 0,6 (по России -1,0), монтажники – 1 (по России – 1,7), автослесари/автомеханики – 1,1 резюме на вакансию, среди машинистов – 1,6 человек на одно рабочее место,  среди разнорабочих – 1,6. Все это говорит об остром кадровом голоде предприятий на данных специалистов. В норме показатели hh.индекса должны колебаться от 6 до 8 резюме на вакансию. 

«Cамые дефицитные в стране - так называемые «синие воротнички», представители рабочих специальностей, а также линейный персонал. Остро не хватает сварщиков, операторов станков с ЧПУ, операторов производственных линий, монтажников. Токари, например, вообще редчайшие специалисты в наши дни. А машиностроительному бизнесу и экономике региона все эти работники очень нужны. Количество вакансий растёт месяц к месяцу, а вот количество резюме, к сожалению, показывает отрицательную динамику. И работодателям для того, чтобы привлечь этих желанных специалистов, приходится повышать зарплаты в отрыве от роста производительности – просто для того, чтобы укомплектовать штат», - комментирует Юлия Сахарова, директор hh.ru СЗФО (предлагаемые зарплаты в сфере машиностроения, Россия. 2023 г. / медиана,  наглядно представлены на диаграмме 2).

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Людей нет: итоги девяти месяцев в судостроительной отрасли страны
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ПЕРВОЕ ОСЕННЕЕ ЗАСЕДАНИЕМурманская областная Дума: ПОВЕСТКА ДНЯМурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2022 ГОД
-

Последние комментарии

Бурак (Смирнова) Ю. Г. и Метелева (Бурак) А. А., заместитель советник директора МБОУ КШМ.
26.09.23 16:02
Здравствуйте, мурманчане и коллеги по работе и общей борьбе! От себя лично (матери и дочери), всего коллектива учителей-предметников МБОУ КШМ, работников бюджетной сферы МО говорим спасибо за повышени
Комментарий к новости:Зарплаты бюджетникам в Мурманской области повысят на 5,5%
Османова Нурижат Алиловна
24.09.23 09:15
Доброе утро всем. Кто это придумал и запустил - хочу сказать спасибо огромное. Очень хорошая идея для российских детей-школьников.... Мы любим Россию, мы любим и ценим человеческую жизнь, мы всегда в
Комментарий к новости:В 15 мурманских школах открылись «Парты Героев»
Никита
21.09.23 23:33
Очень интересно смотреть, как с каждым новым интервью все больше раскрывается человек. Спасибо, что приглашаете профессионалов своего дела в эфир! Хочется смотреть ещё и видеть других специалистов Му
Комментарий к новости:Даниил Ефимов, заведующий травматологическим отделением ГОБУЗ «МОКМЦ», врач ортопед-травматолог: каждый пациент индивидуален, или Каждый врач должен развивать свои профнавыки
-Правовая консультация (18+)Росреестр - в помощь: одним заявлением защитить свою недвижимость от мошенников
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
-Скоро в эфире13:45«Международные новости». Информационная программа (12+)14:00Мультфильмы (0+/6+)14:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Пособие по временной нетрудоспособности в 2024 году составит более 122 тысяч рублей – Минтруд-PRO Валюту (16+)Цены на нефть стабильны, но курс рубля продолжает снижаться-PRO Энергетику (18+)Выработка электроэнергии Кольской АЭС в сентябре текущего года составила 850,7 млн кВтч, что превысило плановое задание 753,2 млн кВтч на 13%-PRO ЖКХ (18+)В ходе рабочей поездки в Апатиты вице-губернатор Алексей Лыженков оценил готовность муниципалитета к предстоящей зиме-PRO Нефть и газ (18+)Завершена установка ОГТ первой линии «Арктик СПГ 2» на Гыдане-PRO Законы (18+)От денежного довольствия и пенсии военных до маркировки пива: законы, вступающие в силу в октябре
-

Наш регион-51

© 2009 - 2023
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика