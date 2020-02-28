Машины «Chrysler», «Honda», «Jeep», «Mazda» и «Subaru» - это роскошь!

Минпромторг включил в перечень автомобилей, облагаемых так называемым налогом на роскошь, машины брендов «Chrysler», «Honda», «Jeep», «Mazda» и «Subaru». В перечень включены автомобили средней стоимостью от трёх миллионов рублей - всего 1298 моделей.

Общее количество автомобилей по категориям составило: от трёх до пяти миллионов рублей - 632 штуки (+54 к 2019 году); от пяти до десяти миллионов - 484 штуки (+38); от десяти до 15 миллионов - 100 штук (+3); свыше 15 миллионов рублей — 82 штуки (+9), говорится в сообщении ведомства.

Как поясняли РИАН в Минпромторге, средняя стоимость автомобиля рассчитывается на основе рекомендованных розничных цен на базовые версии конкретной марки, модели и года выпуска. При этом фактическая стоимость не учитывается.

Так, владельцы машин за три-пять миллионов рублей и не старше одного года должны платить транспортный налог с коэффициентом 1,5. Такие же авто возрастом от года до двух облагаются налогом с коэффициентом 1,3, а возрастом в два-три года — 1,1.

Для машин стоимостью в пять-десять миллионов рублей и возрастом до пяти лет предусмотрен налог в двойном размере, а для моделей по цене десять-пятнадцать миллионов рублей и возрастом десять-двадцать лет — в тройном.