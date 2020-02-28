Машины не будут мешать народному гулянью «Широкая Масленица»

В Мурманске в связи с проведением театрализованного народного гулянья «Широкая Масленица» 1 марта будут запрещены движение, остановка и стоянка транспортных средств, за исключением имеющих спецпропуска установленного образца:

– по улице Ленинградской, от дома № 5/23 по улице Воровского до улицы Профсоюзов - с 00.00 до 20.00;

– по улице Воровского - от просп. Ленина до улицы Коминтерна - с 00.00 до 21.00.