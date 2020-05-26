Маски и тесты на коронавирус государство должно взять на себя

Маски и тесты на COVID-19 для работающих в период пандемии должно оплачивать государство, уверено большинство россиян. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» приняли участие 1600 представителей экономически активного населения страны.

59% россиян считают, что власти должны организовать снабжение работников средствами индивидуальной защиты. Ещё большее число опрошенных считает, что государство обязано оплачивать тестирование персонала компаний на коронавирус (79%). Вменить работодателю обеспечение персонала масками считает возможным 30% опрошенных, тестирование на коронавирус - 13%. Работники сами должны покупать себе маски, - считают 4%, в отношении медицинских тестов такого мнения придерживается всего 1%.

С увеличением возраста опрошенных, снижается число тех, кто считает, что обеспечение масками и тестирование на коронавирус должны проводиться за счёт государства, и растёт количество число тех, кто хочет возложить эту обязанность на плечи работодателя.