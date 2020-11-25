Маски, термометр и дезсредства передал родительский комитет ММТП Мурманскому центру социальной помощи семье и детям

Родительский комитет АО «Мурманский морской торговый порт» и администрация предприятия продолжают оказывать помощь Мурманскому центру социальной помощи семье и детям. На этот раз его представители передали в центр средства для дезинфекции рук и обработки игрушек, полов и помещений, одноразовые маски и бесконтактный термометр.

«Мы продолжаем шефствовать над Мурманским центром социальной помощи семье и детям. В эти месяцы мы по-прежнему делаем акцент на создании условий для сохранения здоровья детей, родителей и работающих с ними сотрудников. Средства для дезинфекции, одноразовые маски и бесконтактный термометр – это то, что сейчас в первую очередь необходимо ребятам и педагогам», - сказала председатель Родительского комитета АО «ММТП» Светлана Рамазанова.

На протяжении нескольких лет Родительский комитет АО «ММТП» шефствует над ГОБУСОН «Мурманский центр социальной помощи семье и детям»: помогает в подготовке к школе, приглашает на совместные мероприятия, вручает подарки к Новому году. Также предприятие помогает в проведении ремонта помещений.