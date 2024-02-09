«Маскировка Мурманск для СВОих»: передано 288 квадратных метров маскировочного полотна

Посылка для военнослужащих в зоне боевых действий от объединения «Маскировка Мурманск для СВОих» передана в региональный исполнительный комитет партии «Единая Россия» для отправки в рамках акции «Север помогает».

«Принесли ещё 16 сетей, что в сумме 288 квадратных метров маскировочного полотна. Мурманчане продолжают плести сети для помощи бойцам, обеспечивая надежный тыл», - рассказала Виктория Артюхова, волонтёр объединения.

Фото: https://murmansk.er.ru/activity/news/maskirovka-murmansk-dlya-svoih-peredali-seti-bojcam