Масленица-2026: семьи 76% россиян хранят традицию выпекания блинов

Творог против мяса: любимые женские и мужские начинки к блинам. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» и РИА «Новости» по итогам опроса, в котором приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Традицию печь блины на масленицу хранит большинство российских семей: 76% респондентов (79% женщин и 73% мужчин) подтвердили, что в их домах есть такой обычай.

В топ-3 любимых начинок к блинам у россиян — мясо (27% голосов опрошенных), сгущенка (23%) и творог (22%). 18% россиян любят блины с вареньем, по 14% — со сметаной или икрой.

Мужчины чаще всего признавались в пристрастии к мясу (23%). У россиянок же самая любимая начинка — творог (29%).

Время проведения опроса: 9—13 февраля 2026 года.