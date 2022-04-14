Масс-спектрометр и автоматическая средоварка - в Мурманский областной центр специализированных видов медицинской помощи поступило новое лабораторное оборудование

В Мурманский областной центр специализированных видов медицинской помощи поступило новое лабораторное оборудование: масс-спектрометр и автоматическая средоварка.

Масс-спектрометрия – это современный метод идентификации микроорганизмов, вызывающих различные инфекционные заболевания, с достоверностью 99,9%. Новый масс-спектрометр позволяет выдавать бактериологические результаты анализов менее чем за 48 часов с момента забора, что сокращает время идентификации более чем в 3 раза.

Основным достоинством оборудования является минимальное количество требуемых расходных материалов, сокращение времени работы специалиста, полная автоматизация процесса идентификации микроорганизмов улучшает качество результатов. За считанные минуты масс-спектрометр проводит идентификацию до вида, рода и семейства.

«На примере COVID-19 мы убедились, что современная медицина не может обойтись без современной лабораторной диагностики. Чем быстрее и точнее определить возбудителя заболевания, тем быстрее и качественнее можно назначить тактику лечения пациента», – отметил главный врач Мурманского областного центра специализированных видов медицинской помощи Аркадий Амозов.

Второй аппарат – автоматическая средоварка – предназначен для автоматического приготовления любых типов питательных сред (как агаров, так и бульонов).

Новое оборудование позволит ускорить процесс проведения необходимых исследований, а также повысить их качество для принятия оптимальных решений по лечению пациентов, сообщает Министерство здравоохранения Мурманской области.



Фото: https://gov-murman.ru