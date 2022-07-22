Пропала собака! Редакция «Арктик-ТВ» просит помощи у зрителей в поиске пропавшего йоркширского терьераБолее 100 участников со всей России: в Мурманской области пройдёт самая северная велогонка
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)22.07.22 10:00

Масштаб преобразований, с учётом вложенных в округ инвестиций, налицо - Андрей Чибис проверил ход ремонтных работ в Первомайском округе Мурманска

Вчера губернатор Мурманской области Андрей Чибис совместно с главой администрации города Мурманска Юрием Сердечкиным в рамках рабочей поездки по территории Первомайского округа областного центра проверили, как продвигается подготовка к новому учебному году в образовательных учреждениях, а также осмотрели объекты, работы на которых ведутся в рамках реализации национальных проектов.

В здании начальной школы гимназии №7 на улице Зои Космодемьянской устанавливают современные оконные блоки и выполняют ремонт библиотеки. Кроме того, в рамках проекта «Arctic schools» в учреждении ремонтируют столовую.

Далее губернатор и глава администрации города проверили, как выполняется ремонт в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» на улице Зои Космодемьянской. Рабочие уже заасфальтировали тротуары и занимаются укладкой покрытия на проезжей части. К главе региона обратилась местная жительница с просьбой установить перила на одной из лестниц. Андрей Чибис поручил добавить в проект необходимую для удобства мурманчан конструкцию.

«Лучше всех все нюансы знают местные жители. Задача руководителей округов, муниципалитетов – быть на территории, общаться с людьми, поправлять в процессе ход работ, даже если изменения в проекте не предусматривались. Отмечу, что масштаб преобразований, с учётом вложенных в округ инвестиций, налицо», – заключил губернатор.

Завершающей точкой объезда стал двор на проспекте Кольском. Здесь реализуется национальный проект «Жильё и городская среда», в рамках которого на придомовой территории обновится асфальтовое покрытие, будет организовано современное освещение, установлен детский игровой комплекс и много другое. На сегодня работы выполнены более чем на 60%.

- Мы посмотрели, как в гимназии №7 реализуется программа по замене окон. В этом году в Мурманской области на эти цели было выделено 200 миллионов рублей, и значительная часть средств предназначена Мурманску. Меня радуют изменения в наших школах. Ведь это не только тепло и уют для наших детей, что безусловно важно, но и экономия энергоресурсов, - прокомментировал Андрей Чибис. – Отдельно в рамках поездки мы проверили благоустройство дворов и масштабный ремонт дорог и тротуаров. Мне понравилось, как выполняются эти работы. Очевидно, что наши дорожники с каждым годом делают свою работу всё лучше.

– Первомайский административный округ - не первый, где мы проводим совместные выезды с губернатором Мурманской области. Недавно так же проверяли Ленинский округ. Поручения, которые были даны по итогам прошлого выезда, исполняются, - рассказал глава администрации города Мурманска Юрий Сердечкин. - В Мурманске реализуются и национальные проекты, и региональные, как «Arctic Schools», например. И в Первомайском округе много объектов, на которых сейчас активно ведутся работы. Только в этом округе в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» отремонтируем 11 улиц, а всего по городу - 29 участков улично-дорожной сети. Сегодня удалось побывать лишь на некоторых объектах, но контроль ведётся постоянно - и на дорогах, и во дворах, и в учебных заведениях. Это необходимо, ведь основная задача - получить достойное качество выполненных работ по итогам летней ремонтной кампании.

Сразу после совместного объезда губернатора Мурманской области Андрея Чибиса и главы администрации города Мурманска Юрия Сердечкина по Первомайскому округу состоялась встреча с жителями. Все желающие смогли задать вопросы и обратиться с предложениями. Обращения касались проблем жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и ремонта дорог, дворов, спортивных и детских площадок.

 

 

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=23050&page=1

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Состояние ИТ-сектора по итогам второго квартала 2022 по версии hh.ru
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: МОЛОДЁЖНЫЙ ПАРЛАМЕНТ. НОВЫЙ СОЗЫВМурманская областная Дума: ДЕНЬ ПОБЕДЫМурманская областная Дума: ДЕПУТАТСКИЕ БУДНИ
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Совете депутатов города Мурманска исключили из партии соратников Андрея Сысоева
-

Последние комментарии

Людмила
07.07.22 14:20
Добрый день А где пакет документов, как записаться на приём? *** Подробности можно узнать по ссылке: https://xn----7sbhwjb3brd.xn--p1ai/news/murmanskaya-oblast-arktika-16/2022/07/06/nachalsya-prie
Комментарий к новости:С 5 июля северяне смогут подать заявку на участие в программе «Свой дом в Арктике»
Инга
23.06.22 20:50
Как можно получить открытку, если ты из далека?
Комментарий к новости:Почта России бесплатно доставит открытки с видами Териберки с Арктического фестиваля в июле
STariK
14.06.22 09:13
Ведь этот дом КАПИТАЛЬНО ремонтировали при мэре Найденове. Ладно с покраской, а что с крышей произошло за это время? Она новая!
Комментарий к новости:Капитальный ремонт объекта культурного наследия - жилой дом на проспекте Ленина, 80 в Мурманске возобновлён
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2728293012345678910111213141516171819202122232425262728293031
-Скоро в эфире11:20«Международные новости». Информационная программа (12+)11:30Новости. Информационная программа (12+)12:00«Открытая студия». Прямой эфир
-PRO Деньги (16+)Снижение цен на картофель, яблоки и морковь радует северян. А соль пусть дорожает!-PRO Валюту (16+)Мировые цены на нефть растут, доллар США дорожает-PRO Энергетику (18+)В посёлке Нивском будет модернизирована котельная-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 22 июля-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)За «Душу России» - 500 тысяч рублей
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Как узнать ИНН человека по паспортным данным с помощью портала Himera Search?
© 2009 - 2022
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика