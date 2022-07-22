Масштаб преобразований, с учётом вложенных в округ инвестиций, налицо - Андрей Чибис проверил ход ремонтных работ в Первомайском округе Мурманска

Вчера губернатор Мурманской области Андрей Чибис совместно с главой администрации города Мурманска Юрием Сердечкиным в рамках рабочей поездки по территории Первомайского округа областного центра проверили, как продвигается подготовка к новому учебному году в образовательных учреждениях, а также осмотрели объекты, работы на которых ведутся в рамках реализации национальных проектов.

В здании начальной школы гимназии №7 на улице Зои Космодемьянской устанавливают современные оконные блоки и выполняют ремонт библиотеки. Кроме того, в рамках проекта «Arctic schools» в учреждении ремонтируют столовую.

Далее губернатор и глава администрации города проверили, как выполняется ремонт в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» на улице Зои Космодемьянской. Рабочие уже заасфальтировали тротуары и занимаются укладкой покрытия на проезжей части. К главе региона обратилась местная жительница с просьбой установить перила на одной из лестниц. Андрей Чибис поручил добавить в проект необходимую для удобства мурманчан конструкцию.

«Лучше всех все нюансы знают местные жители. Задача руководителей округов, муниципалитетов – быть на территории, общаться с людьми, поправлять в процессе ход работ, даже если изменения в проекте не предусматривались. Отмечу, что масштаб преобразований, с учётом вложенных в округ инвестиций, налицо», – заключил губернатор.

Завершающей точкой объезда стал двор на проспекте Кольском. Здесь реализуется национальный проект «Жильё и городская среда», в рамках которого на придомовой территории обновится асфальтовое покрытие, будет организовано современное освещение, установлен детский игровой комплекс и много другое. На сегодня работы выполнены более чем на 60%.

- Мы посмотрели, как в гимназии №7 реализуется программа по замене окон. В этом году в Мурманской области на эти цели было выделено 200 миллионов рублей, и значительная часть средств предназначена Мурманску. Меня радуют изменения в наших школах. Ведь это не только тепло и уют для наших детей, что безусловно важно, но и экономия энергоресурсов, - прокомментировал Андрей Чибис. – Отдельно в рамках поездки мы проверили благоустройство дворов и масштабный ремонт дорог и тротуаров. Мне понравилось, как выполняются эти работы. Очевидно, что наши дорожники с каждым годом делают свою работу всё лучше.

– Первомайский административный округ - не первый, где мы проводим совместные выезды с губернатором Мурманской области. Недавно так же проверяли Ленинский округ. Поручения, которые были даны по итогам прошлого выезда, исполняются, - рассказал глава администрации города Мурманска Юрий Сердечкин. - В Мурманске реализуются и национальные проекты, и региональные, как «Arctic Schools», например. И в Первомайском округе много объектов, на которых сейчас активно ведутся работы. Только в этом округе в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» отремонтируем 11 улиц, а всего по городу - 29 участков улично-дорожной сети. Сегодня удалось побывать лишь на некоторых объектах, но контроль ведётся постоянно - и на дорогах, и во дворах, и в учебных заведениях. Это необходимо, ведь основная задача - получить достойное качество выполненных работ по итогам летней ремонтной кампании.

Сразу после совместного объезда губернатора Мурманской области Андрея Чибиса и главы администрации города Мурманска Юрия Сердечкина по Первомайскому округу состоялась встреча с жителями. Все желающие смогли задать вопросы и обратиться с предложениями. Обращения касались проблем жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и ремонта дорог, дворов, спортивных и детских площадок.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=23050&page=1