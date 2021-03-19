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Мурманская область. Арктика (16+)19.03.21 09:15

Масштаб проекта поражает воображение - Алексей Чекунков и Андрей Чибис побывали на промплощадке Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений ООО «НОВАТЭК- Мурманск»

Одним из пунктов программы вчерашней рабочей поездки министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова в Мурманскую область стало посещение промышленной площадки ООО «НОВАТЭК-Мурманск» в Белокаменке. В сопровождении генерального директора предприятия Петра Оборина и губернатора Мурманской области Андрея Чибиса министр осмотрел доки, где ведётся создание оснований гравитационного типа для плавучих заводов сжиженного природного газа, строящиеся цеха и другие объекты Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений.

«Масштаб проекта поражает воображение. Те объёмы газа, которые позволят сжижать промышленные установки, создаваемые здесь, изменят мировой энергетический баланс, повысят экологичность мировой энергетической системы, поскольку газ – гораздо более экологичное топливо. Мы говорим о возможности добавить несколько десятков миллионов тонн СПГ к мировому балансу. Ну и что очень важно – здесь постоянно будет работать 17 000 человек, что принесёт существенное улучшение благосостояния Мурманской области, – прокомментировал свои впечатления Алексей Чекунков. – Мы с Андреем Владимировичем как раз обсуждаем, как сделать Мурманск глобальной столицей Севера, а не просто Русской Арктики. И как раз вот этот промышленный подвиг, который здесь происходит, является главным ответом на вопрос, как этого достичь. Мы будем поддерживать этот проект всеми ресурсами и возможностями правительства Российской Федерации».

В свою очередь, Андрей Чибис особо отметил гигантскую социальную значимость проекта ЦСКМС для региона.

«Этот проект, с одной стороны, уже сейчас приносит нам дополнительные налоги в наш бюджет, и эти деньги мы тратим на дороги, медицину и благоустройство. А второе – благодаря дополнительной социальной поддержке компании «НОВАТЭК» мы модернизируем сегодня систему образования, помогаем больницам и спорту. Это деньги, которые прямо сейчас делают жизнь северян гораздо более комфортной и уютной», – подчеркнул губернатор.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений (ЦСКМС) является частью единого проекта «Арктик СПГ2» компании «НОВАТЭК», успешная реализация которого позволит увеличить долю российского СПГ на мировом рынке до 15% к 2025 году. Создаваемый центр не имеет аналогов не только в Российской Федерации, но и в мире. ООО «НОВАТЭК-Мурманск» является якорным инвестором и первым резидентом территории опережающего развития «Столица Арктики», а инвестиционный проект ЦСКМС – стратегическим инвестиционным проектом Мурманской области.

 

 

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