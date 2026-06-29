Масштабная работа с молодёжью региона выстроена вокруг ключевых ценностей: семья, здоровье, самореализация, материальное благополучие и патриотизм

В Мурманской области четверть всего населения региона – это молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет. Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, молодёжная политика стала темой заседания правительства, которое состоялось в конце прошлой недели. Заседание провёл губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

«Спасибо всем активным молодым людям, волонтерам, предпринимателям, которые присоединились к нам сегодня. Наша главная цель – чтобы вам было здесь интересно, чтобы вы выбирали жить и работать на Севере, в Мурманской области, развивать Русскую Арктику. Многое уже сделано: действуют меры поддержки, открыты возможности получить востребованное образование и найти хорошую работу, мы активно благоустраиваем города и создаем условия для вашего роста. А вас прошу подсказать, на что ещё обратить внимание, чтобы вы действительно с удовольствием продолжали жить на Севере», – отметил губернатор, открывая мероприятие.

Андрей Чибис сообщил, что в рамках народной программы «На Севере – жить!» и национального проекта «Молодёжь и дети» масштабная работа с молодёжью выстроена вокруг ключевых ценностей: семья, здоровье, самореализация, материальное благополучие и патриотизм. Мурманская область в десятке лучших субъектов России по эффективности реализации молодёжной политики. Третий год подряд регион занимает высокие позиции по развитию молодёжного предпринимательства. В 2026 году поставлена цель обеспечить участие в мероприятиях молодежной политики каждого третьего молодого жителя региона.

Создаётся современная инфраструктура: в муниципалитетах работают 31 молодёжное пространство «СОПКИ», два областных кластера «СОПКИ.21А» и «СОПКИ.ДОБРО», 19 пространств «Движения Первых». С 2021 года на развитие инфраструктуры направлено более 650 млн рублей, охвачено 95% территории.

В 2025 году на базе молодёжных пространств проведено более 11 тысяч мероприятий, участвовали свыше 220 тысяч человек. Также работают 9 муниципальных учреждений молодёжной политики и многофункциональный центр «Молодая Арктика».

В 2025 году 116 молодых семей получили социальные выплаты на жилье на сумму 127,3 млн рублей, в 2026 году планируется поддержать 117 семей. По программе «Свой дом в Арктике» выдано 59 сертификатов на 56 млн рублей в 2025 году и уже 46 сертификатов на 45 млн рублей в 2026 году.

Активно развивается молодёжное предпринимательство: на 1 января 2026 года зарегистрированы 4,3 тысячи индивидуальных предпринимателей до 35 лет. В 2025 году по программе «Губернаторский старт» поддержку получили 16 молодых предпринимателей на сумму 23,6 млн рублей.

В 2025 году привлечено более 48 млн рублей федеральных грантов. Именные стипендии губернатора получают 125 одаренных молодых людей, специальные стипендии – еще более 300 человек. За 5 лет на региональном уровне поддержано 133 молодёжных проекта на 62 млн рублей.

Идёт активное развитие Мурманского арктического университета, а колледжи Заполярья – одни из лучших в стране. В национальном рейтинге 11 колледжей и МАУ входят в десятку лучших по стране по уровню трудоустройства и зарплаты выпускников по итогам 2025 года.

«Тема образования – один из важнейших блоков нашей работы. Мы перезагружаем всю систему, чтобы в регионе учили тому, что действительно востребовано в Мурманской области, в Арктике. Важно, чтобы вы были готовы, и понимали, что вкладываете силы и душу в стратегические для страны проекты. Мы определили 20 ключевых направлений подготовки. Обновляем образовательные программы в школах, учреждениях среднего профессионального образования. Отдельное внимание университету – мы его переформатируем полностью, чтобы он стал лучшим университетом для подготовки специалистов в Арктике», – отметил Андрей Чибис.

Глава региона также подчеркнул, что важное значение имеет создание среды, комфортной для жизни. Поэтому в регионе активно меняют облик городов.

«Мы вкладываем значительные средства в благоустройство, обновляем дома, фасады, дворы, общественные пространства, устанавливаем архитектурную подсветку и иллюминацию. Реализуем уникальные проекты, такие как Центр «Родина»: историческое здание не просто возрождено, но стало современным образовательным центром, аналогов которому нет в стране. Все это способствует и развитию туризма, к примеру, мы в пятерке самых востребованных направлений в летнем сезоне», – сказал Андрей Чибис.

Губернатор отметил, что молодёжь в регион привлекают и с помощью региональных программ, таких как «Курс на Север»: в рамках проекта в Мурманскую область переехали уже порядка 1000 человек.

На платформе «Добро.рф» зарегистрированы свыше 36,5 тысячи добровольцев, общий объём волонтёрских часов превысил 828 тысяч. В регионе действует 15 «Добро.Центров», включая первый в России центр на базе МФЦ.

В завершение мероприятия глава региона пообщался с участниками и вручил активной молодежи благодарственные письма «Росмолодежи», региональные почётные знаки «СВОих не бросаем». Также прошло награждение лауреатов конкурса грантов. Двое участников получили звания почётных работников сферы молодёжной политики.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/570205/#&gid=1&pid=39