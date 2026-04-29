Масштабные учения коммунальных служб Северного флота состоялись в преддверии майских праздников

В целях обеспечения бесперебойного функционирования систем жизнеобеспечения объектов Министерства обороны Российской Федерации в период предстоящих первомайских праздников, жилищно-коммунальные службы №9 (г. Мурманск) и №10 (г. Северодвинск) ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Минобороны России (по ВМФ) провели масштабные противоаварийные тренировки.

В учениях приняли участие 9 аварийно-ремонтных бригад, общей численностью 180 человек. Ключевыми направлениями подготовки стали отработка оперативного взаимодействия между контрольно-диспетчерскими службами и дежурными службами Мурманской, Архангельской, Вологодской областей и Республики Коми, а также дежурными службами войсковых частей.

В рамках тренировок была осуществлена всесторонняя оценка противопожарного состояния объектов, проверена комплектность и исправность имеющихся средств пожаротушения. С должностными лицами, которым предстоит нести дежурство в праздничный период, проведены внеплановые инструктажи.

Для оперативного реагирования на возможные аварийные ситуации сформирован аварийный запас необходимого оборудования и ремонтных материалов. Специалисты провели тестирование систем подачи коммунальных ресурсов в военные городки, с акцентом на критически важные объекты тепло-, электросетевого и водопроводно-канализационного хозяйств.

