Масштабным гала-концертом завершился IX межрегиональный фестиваль хореографического искусства «Полярный круг» в Мурманске

В Мурманском областном Дворце культуры и народного творчества имени С.М. Кирова прошёл IX межрегиональный фестиваль хореографического искусства «Полярный круг». Масштабное событие объединило талантливых танцоров из разных регионов России, среди которых — Мурманская область, Санкт-Петербург, Архангельск, Воронеж, Курск и Республика Карелия.

На протяжении нескольких дней участники фестиваля демонстрировали своё мастерство в жанрах народного танца и современной хореографии. Конкурсные просмотры дополнились выездными концертами в городах и посёлках Мурманской области — Североморске, Коле, Росляково и Молочном. Завершился фестиваль масштабным гала-концертом, приуроченным ко Дню народного единства. Яркие и зажигательные номера конкурсантов собрали многочисленных поклонников танцевального искусства.

Кроме того, в рамках культурной программы участники посетили мастер-классы, танцевальные занятия и познакомились с историей Кольского края во время экскурсий по Мурманску.

По итогам конкурсных выступлений жюри определило лучших исполнителей. Гран-при в номинации «Народный танец» завоевал образцовый хореографический ансамбль «Дружба» из Архангельска. В номинации «Современный танец» высшей награды удостоен образцовый коллектив мастерской танца «First Line» из Воронежа. Специальный диплом «За оригинальность и высокий уровень технического исполнения» получил заслуженный коллектив народного творчества РФ ансамбль танца «Радость» из Мурманска.

Итоги фестиваля опубликованы на сайте областного Дворца культуры.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/556536/#&gid=1&pid=22