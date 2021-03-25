Масштабный детский турнир по мини-футболу пройдёт в Полярных Зорях

28 марта в Полярных Зорях впервые состоится турнир по мини-футболу среди детских команд «Полярные Зори - город футбола». Организаторами выступили Кольская АЭС и первичная общественная профсоюзная организация работников Кольской АЭС. Спортивное мероприятие по своему размаху является одним из самых массовых в Мурманской области.

В футбольном турнире примут участие 18 команд из Мурманска, Апатитов, Кандалакши, Алакуртти, Ревды, Мончегорска, Полярных Зорь и даже коллективы из Карелии. Турнир проводится впервые, но для организации крупных соревнований в городе атомщиков есть все условия: новый физкультурно-оздоровительный комплекс, опытные судьи и хорошие подарки для победителей турнира.

Футболисты будут разделены на три возрастные группы: 2007–2009 г.р.; 2010-2011 г.р.; 2012-2014 г.р. Для некоторых мальчишек и девчонок эти соревнования станут первыми в жизни, так как они начали заниматься только несколько месяцев назад.

Заместитель директора по управлению персонала Кольской АЭС Игорь Кутузов отметил: «Мы развиваем футбол и другие виды спорта не за счет приглашения звезд из других команд, а благодаря своим воспитанникам, которые будут любить свой город и достойно представлять его честь на соревнованиях различного уровня, сегодня они играют за школу и город, а через 10-15 лет будут выступать на соревнованиях среди предприятий Концерна и Росатома».

Как сообщает управление информации и общественных связей КАЭС, Полярные Зори не зря называют одним из самых спортивных городов в Мурманской области. Здесь к спорту начинают приобщаться уже с ранних лет и продолжают поддерживать себя в форме, даже выходя на пенсию.

В целях нераспространения коронавирусной инфекции зрителям необходимо пройти термометрию на входе, находиться в масках.