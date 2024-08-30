Масштабный семейный фестиваль «На Севере – спорт!» пройдёт в Долине Уюта

7 сентября Долина Уюта станет площадкой для проведения яркого семейного фестиваля «На Севере – спорт!». Мероприятие, которое проводится при поддержке Правительства Мурманской области, уже в четвертый раз вновь объединит активных северян разного возраста.

В программе фестиваля: массовый семейный забег на дистанцию до 1 км, детские заезды на беговелах и велосипедах, семейные эстафеты. На финише участников будут ждать памятные сувениры. Интерактивные площадки с аквагримом, настольными играми, мастер-классами и зажигательное музыкальное сопровождение не дадут заскучать никому из пришедших.

Начало в 13 часов. К участию приглашаются жители Кольского Заполярья всех возрастов.

Подробная информация будет опубликована в официальном сообществе АНО «СпортКульт51» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/