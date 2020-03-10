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Мурманская область. Арктика (16+)10.03.20 09:27

Массовая лыжная гонка стран Баренц-региона «Лыжня дружбы» в 2020 году отменена

XXII международная лыжная гонка «Лыжня дружбы» в приграничном посёлке Раякоски, запланированная на 14 марта, не состоится. Об отмене массового пробега по территории России, Норвегии и Финляндии на оперативном совещании сообщил губернатор Андрей Чибис.

Такое решение было принято на межведомственном оперативном штабе по вопросу эпидемиологической безопасности населения Мурманской области, чтобы исключить риски передачи коронавирусной инфекции.

«В рамках работы оперативного штаба мы приняли решение отменить лыжную гонку стран Баренц-региона «Лыжня дружбы», чтобы минимизировать распространение инфекции. У наших соседей выявлены случаи коронавируса, поэтому прошу всех жителей региона воздержаться от поездок в соседние страны», – сказал губернатор.

С 6 марта на территории региона введены дополнительные меры профилактики и защиты от гриппа и ОРВИ. Как доложил министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев, медслужбы обеспечены достаточным количеством расходных материалов для диагностики, лечения и профилактики новой инфекции. В медучреждениях региона обеспечена круглосуточная готовность инфекционных отделений для госпитализации при подозрении на коронавирусную инфекцию, организован обсерватор для наблюдения граждан, вернувшихся из неблагоприятных территорий. На сегодняшний день в регионе не зафиксировано ни одного случая заболевания коронавирусом, сообщает  Министерство информационной политики Мурманской области.

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