День физкультурника – 2025: в заполярной столице проведут забег в Долине Уюта и акцию ВФСК ГТО40% работающих мурманчан не хватает отпуска, чтобы отдохнуть от работы и стресса
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Мурманская область. Арктика (16+)05.08.25 15:00

Массовый забег, уличный баскетбол и турнир по петанку: в честь Всероссийского дня физкультурника в регионе пройдет более 60 спортивных мероприятий

9 августа Мурманская область, как и вся страна, отметит День физкультурника. Для жителей и спортсменов региона подготовлена обширная программа: более 60 мероприятий. Об этом вчера на оперативном совещании сообщила заместитель губернатора – руководитель аппарата правительства Мурманской области Надежда Аксенова.

Так, в мурманской Долине Уюта в 12.00 стартует массовый забег. Здесь же с 12.00 все желающие смогут сдать нормы ВФСК «ГТО».

«В других муниципалитетах Кольского Заполярья пройдут турниры по различным видам спорта, эстафеты и флешмобы. Также при содействии Центра управления регионом 31 июля для северян была организована рассылка с афишей августовских мероприятий, в том числе и в честь Дня физкультурника», – сказала Надежда Аксенова.

План спортивных событий размещен на официальном сайте и в социальных сетях министерства спорта Мурманской области, а также на портале «Наш Север» в разделе «Афиша». Подробный доклад о праздновании Всероссийского дня физкультурника и других мероприятиях в последний месяц лета представила руководитель профильного ведомства Светлана Наумова.

Как отмечает Министерство информационной политики Мурманской области, развитие физической культуры и спорта – одно из приоритетных направлений плана «На Севере – жить!». В области растет число жителей, которые систематически занимаются физкультурой и спортом – на четверть больше в сравнении с 2019 годом. За пять лет построены и модернизированы более 100 спортивных объектов. С 2022 года по инициативе губернатора Андрея Чибиса более чем в 10 раз увеличено поощрение для спортсменов и тренеров. Запущены проекты «Бодрое воскресенье» и «Северное долголетие» для пожилых северян.

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