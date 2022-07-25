Мастер АО «Колатомэнергоремонт» - «Человек года 2021»

Завершился очередной конкурс профессиональных достижений Госкорпорации «Росатом» и её организаций – «Человек года Росатом -2021», победителем которого в номинации «мастер» стал работник цеха ремонтно-строительных работ «Колатомэнергоремонта», член отделения первичной профсоюзной организации АО «Атомэнергоремонт» в городе Полярные Зори, Дмитрий Меншагин.

Стаж Дмитрия в отрасли уже более 20 лет. В основу построения и выполнения своих задач Дмитрий Меншагин ставит главные стратегические цели «Росатома»: безопасность выполнения работ, а также выполнение ремонта в указанные сроки, с высоким качеством. Благодаря правильным и своевременным техническим решениям, разработанным и внедренным предложением по улучшению, в процесс ремонта, по хранению, транспортировке и монтажу строительных лесов, Дмитрий смог сократить ремонт энергоблоков 1-4 Кольской АЭС на 4 суток, что благоприятно повлияло на снижение дозовых нагрузок на персонал, выполняющих работы в зоне контролируемого доступа.

Немаловажным критерием в достижении победы в своей номинации для Дмитрия стала его общественная работа. Он принимает активное участие в наставничестве для вновь принятых работников и практикантов, в волонтёрской деятельности и является активным участником экологических субботников, проводимых на территории муниципалитета.

«Очень приятно получить столь высокую награду. В коллективе моя должность обязывает стать лидером и, как следствие – эффективно и безопасно организовывать выполнение поставленных целей, реализуя их в полном объёме. Рад, что мои методы нашли признание в самых верхах нашей отрасли» – прокомментировал мастер цеха ремонтно-строительных работ «Колатомэнергоремонт» Дмитрий Меншагин.

Фото предоставила группа внутренних и внешних коммуникаций АО «Атомэнергоремонт».