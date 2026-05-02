«Мастер года – 2026»: в Мурманской области определили лучших педагогов профессионального образования

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, что в Мурманской области подвели итоги регионального этапа Всероссийского конкурса среди педагогических работников системы среднего профессионального образования. «Мастер года – 2026». Торжественная церемония награждения победителя и призёров прошла в Губернаторском лицее.

В этом году конкурс объединил 26 педагогов из 16 колледжей региона и филиала Мурманского арктического университета в Кировске. Участники представляли разные направления подготовки — от инженерных и технических специальностей до медицины, педагогики, сферы услуг и информационных технологий. В ходе конкурсных испытаний педагоги продемонстрировали современные подходы к обучению, провели открытые занятия и представили свои профессиональные практики.

Свое видеообращение к участникам конкурса и гостям церемонии адресовал губернатор Мурманской области Андрей Чибис: «Система среднего профессионального образования в Мурманской области развивается с учетом задач подготовки кадров для приоритетных направлений Арктической зоны и является одним из ключевых направлений народной программы «На Севере – жить!». Сегодня в колледжах и техникумах региона обучается около 18 тысяч студентов. Популярность профессионального образования среди молодёжи стабильно растёт, увеличивается число абитуриентов, расширяется перечень востребованных направлений подготовки. Ваш труд — это вклад в будущее Арктической зоны, в развитие ключевых отраслей экономики и в подготовку нового поколения квалифицированных специалистов. Желаю вам уверенности в своих силах, творческих успехов и заслуженных побед!».

В профессиональной борьбе за звание «Мастер года Мурманской области» победил преподаватель Кандалакшского индустриального колледжа Юрий Игнов. Участие в масштабном конкурсе он принял впервые. Обучая будущих машинистов локомотива, он уделяет особое внимание вопросам безопасности движения и ответственности за человеческие жизни. В своей работе педагог сочетает теоретическую подготовку с практическими навыками, активно использует современные образовательные подходы и делает акцент на связи обучения с реальными условиями работы. Умение вовлечь студентов и сформировать у них осознанное отношение к профессии во многом помогли ему добиться высоких результатов.

Призёрами конкурса также стали Никита Вохмянин, преподаватель Мурманского колледжа экономики и информационных технологий, и София Дербенева, преподаватель Мурманского педагогического колледжа.

Награды финалистам вручила министр образования и науки Мурманской области Диана Кузнецова. По решению губернатора Андрея Чибиса в этом году размер премий для участников регионального этапа существенно увеличен: победитель получает 300 тысяч рублей, призёры — по 100 тысяч рублей.

«Вы не просто передаёте знания, вы формируете будущее региона. Благодаря вашему труду система среднего профессионального образования становится современной, востребованной и ориентированной на реальные задачи экономики Арктики. Участие в конкурсе — это возможность заявить о себе, обменяться опытом и задать новые ориентиры развития. Благодарю вас за преданность профессии и вклад в развитие образования Мурманской области», — обратилась к участникам Диана Кузнецова.

Также специальными призами и благодарственными письмами были отмечены участники конкурса в номинации «Общественное признание» Мурманской областной организации Профсоюза работников народного образования и науки РФ.

По итогам конкурса педагог из Кандалакши Юрий Игнов представит Мурманскую область на всероссийском финале конкурса «Мастер года – 2026» в Ямало-Ненецком автономном округе.

