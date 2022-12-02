Мастер-класс «Как начать экспортировать: пошаговая инструкция» пройдёт в Мурманске

АНО «Центр поддержки экспорта Мурманской области» совместно с Министерством развития Арктики и экономики Мурманской области приглашают малые и средние предприятия региона на мастер-класс «Как начать экспортировать: пошаговая инструкция. Современные тенденции и особенности текущего времени».

Мероприятие состоится 6 декабря в Конгресс-отеле «Меридиан» (4-й этаж, Малый зал) с 10.00 до 14.30.

Предварительная регистрация по ссылке.

Как сообщает региональное Министерство развития Арктики и экономики, на мастер-классе рассмотрят следующие вопросы: общий обзор актуального статуса ВЭД/экспорта в Российской Федерации в условиях санкций и ограничений; начало экспортной деятельности в компании (принципы организации ВЭД в компании, разработка стратегии компании при выходе на зарубежные рынки, актуальные меры господдержки экспортеров); регулирование государства ВЭД в РФ (взаимодействие с основными регуляторами, ФТС, ФНС, отдел валютного контроля банка, спецрегуляторы).

Организация мастер-класса осуществляется Центром поддержки экспорта Мурманской области в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» при содействии регионального Министерства развития Арктики и экономики.

Фото: https://gov-murman.ru