Мастер-класс по обрядовому печенью провели для участников проекта «Творчество вне возраста»
На Рождество, свадьбу, рождение ребёнка и на другие знаковые события в поморских семьях издавна дарили козулю — печёную фигурку из теста, которая, по представлениям наших предков, магически влияет на настоящую и будущую жизнь.
В Детской художественной школе города Мурманска состоялся мастер-класс для участников социального проекта «Творчество вне возраста», посвящённый поморской козуле.
Как сообщает администрация города Мурманска, участники события познакомились с традиционными приёмами катания и лепки козуль, освоили рецепт теста из ржаной муки, узнали особенности выпечки и хранения печенья. Также мурманчане обсудили значение фигурок в культуре поморов, их роль оберегов и талисманов, а также разнообразие связанных с ними традиционных сюжетов, символизирующих здоровье, богатство и благополучие.
Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=31368&page=1