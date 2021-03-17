Мастер-класс «Театральное закулисье» прошёл для воспитанников социального приюта и замещающих семей Мурманска и Кольского района

В центре дополнительного образования «Лапландия» состоялся мастер-класс «Театральное закулисье». Его участниками стали 16 воспитанников социального приюта для детей и подростков «Берегиня» и замещающих семей Мурманска.

Педагог дополнительного образования, руководитель театральной студии «Круг» Марина Светикова познакомила ребят с технологией создания спектакля, рассказала о работе заведующего сценой, осветителя и звукорежиссера.

В рамках мероприятия дети побывали на сцене и за кулисами, попробовали свои силы в качестве актеров теневого театра, с помощью костюмов, реквизита и декораций импровизировали и создавали интересные образы.