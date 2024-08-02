Мастер-классы — одно из самых популярных форматов досуга среди участников Городского клуба старшего поколения

Очередной урок рукоделия состоялся в музее народного быта и традиционных ремесел «Рябиновый край» в Мурманске. Участники социального проекта учились создавать открытки в технике «айрис-фолдинг» (с английского — радужное складывание).

Художественная техника позволяет создавать с помощью бумаги и клея яркие композиции с эффектом объёмного изображения. Используется при изготовлении открыток, декоративных панно, в том числе и крупноформатных.

Как сообщает администрация города Мурманска, участниками Городского клуба старшего поколения могут стать мурманчане, в возрасте от 55 лет. О том, как стать участником проекта, какие мероприятия запланированы на ближайшее время и другую информацию можно узнать в комитете по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи администрации города Мурманска по телефону 8(8152) 45-35-17.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=28207&page=1