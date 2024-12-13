Мастер-классы центра «Юрий Башмет – молодым дарованиям России» в этом году посетили более 500 северян

В Мурманской области продолжает работу образовательный центр «Юрий Башмет – молодым дарованиям России». В этом году было проведено 14 мастер-классов, которые посетили более 500 северян со всего Кольского Заполярья. В их числе – учащиеся музыкальных школ и школ искусств региона, студенты Мурманского колледжа искусств, а также их преподаватели.

Обучение проводили известные российские музыканты и преподаватели ведущих творческих вузов страны. Северяне обучались профессиональным секретам академического вокала и хорового дирижирования, а также игры на домре, гитаре, фортепиано, кларнете и других музыкальных инструментах.

Как отмечает региональное Министерство культуры, центр был создан в регионе по инициативе губернатора Андрея Чибиса в 2022 году. Образовательные мероприятия центра проводятся отделом по развитию художественного образования Мурманского колледжа искусств и Мурманской областной филармонией при поддержке регионального Минкульта.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/