Мастер-классы образовательного центра Юрия Башмета в этом году посетило более 500 заполярных музыкантов и преподавателей

Более 500 человек в этом году принимают участие в мастер-классах образовательного центра «Юрий Башмет – молодым дарованиям России» в 2023 году.

Осеннюю сессию в образовательном центре открыли мастер-классы по академическому вокалу и инструментальному исполнительству на баяне, классической гитаре и флейте для учащихся детских музыкальных и школ искусств Мурманской области, студентов Мурманского колледжа искусств. Занятия проходили в Мурманске и Апатитах, с одаренными северянами и их преподавателями работали доцент Академии хорового искусства имени В.С. Попова Наталья Попова, преподаватели Российской академии музыки имени Гнесиных Иосиф Пуриц и Дмитрий Мурин, а также солистка Оркестра Мариинского театра и Заслуженная артистка России Мария Федотова.

Завершит сессию серия мастер-классов по классу фортепиано и саксофона. В декабре с юными заполярными исполнителями будут работать профессор Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского Рувим Островский, а также старший преподаватель Российской академии музыки имени Гнесиных Леонид Друтин

Как сообщает региональное Министерство культуры, мастер-классы организованы отделом по развитию художественного образования Мурманского колледжа искусств в рамках заключенного договора между региональным министерством культуры, образовательным центром Юрия Башмета и Мурманской областной филармонией. Центр начал работу в Кольском Заполярье в 2022 году.

Фото: https://gov-murman.ru