Мастер-план «Нового Мурманска» отмечен на Форуме регионов России в Москве

С 5 по 8 октября в Москве проходит одно из ключевых мероприятий в сфере туризма – 24-я Международная выставка индустрии гостеприимства PIR EXPO-2021 и Форум регионов России, посвященный вопросам развития туризма. От Мурманской области в форуме участвует делегация регионального комитета по туризму и Корпорация развития Мурманской области.

В рамках форума состоялась сессия «Мастер-план территории как основа развития территории и инструмент привлечения инвестиций в объекты туристской инфраструктуры» под руководством заместителя руководителя Федерального агентства по туризму Елены Лысенковой. Во время дискуссии управляющий директор «КБ Стрелка» Екатерина Кучерявенко рассказала о значении мастер-планов для стратегического развития территорий и городов на примере культурно-делового центра «Новый Мурманск».

«Для «КБ Стрелка» важная составляющая эффективного мастер-планирования – детальная проработка возможных эффектов и экономического обоснования проекта. Мы уделяем особое внимание верификации и подтверждению проектов с потенциальными инвесторами. Это обеспечивает реализуемость мастер-плана в принципе, а также привлечение стратегических инвесторов в проект на самых ранних стадиях. Именно такой подход мы использовали в Мурманске», – отметила Екатерина Кучерявенко.

Создание культурно-делового центра позволит раскрыть туристический потенциал Мурманска и Мурманской области, а также станет одной из важных деловых площадок страны, комфортным и современным местом для работы и жизни. По итогам реализации проекта к 2035 году может появиться более 3 тысяч новых рабочих мест, а объемы туристического потока возрастут до 10 тысяч туристов в год. На территории будут проводиться мероприятия регионального и федерального уровня, отметила в своем выступлении генеральный директор Корпорации развития Мурманской области Светлана Панфилова.

«Регион поставил перед собой амбициозную задачу – создать точку притяжения туристов мирового уровня, о которой мурманчане будут говорить с гордостью. Проект находится на особом контроле губернатора Андрея Чибиса. Мастер-план готов, первое финансирование уже есть. Сейчас мы занимаемся привлечением инвесторов, и приглашаем ведущих отельеров и рестораторов стать частью этой большой истории», – сказала Светлана Панфилова.

Как сообщает Корпорация развития Мурманской области, специалисты КБ «Стрелка» подготовили мастер-план проекта «Новый Мурманск», он станет отправной точкой для развития территории порта и привлечения новых резидентов. Проект инициирован губернатором Мурманской области Андреем Чибисом и будет реализован при поддержке правительства Мурманской области, Минвостокразвития РФ, ВЭБ.ДВ и Корпорации развития Мурманской области.